Il revival di Criminal Minds ha finalmente un titolo ufficiale: il format che farà riviere il longevo procedurale a poco più di un anno dalla sua conclusione si intitolerà Criminal Minds: Evolution. E non è la sola novità emersa sulla serie.

Il revival di Criminal Minds ha trovato anche il suo villain: sarà il veterano di Friday Night Lights Zach Gilford ad interpretare il nemico pubblico numero uno della nuova stagione. Già visto anche in Finest, Good Girls Midnight Mass, Gilford si unisce al cast nei panni dell’antagonista ricorrente per tutta la stagione: il suo personaggio, Elias Voit, è un analista operativo per un’azienda globale di sicurezza informatica che ha un lato oscuro e un’ossessione per la morte. Il villain di Criminal Minds: Evolution era già annunciato in precedenza come la “più grande minaccia mai vista dall’Unità di Analisi Comportamentale, un Ignoto che ha usato la pandemia per costruire una rete di altri serial killer“, con n chiaro riferimento all’ambientazione della stagione che prenderà in considerazione gli effetti dell’emergenza pandemica: mentre il mondo si apre all’era post-Covid, infatti, “la squadra deve dar loro la caccia, un omicidio alla volta“.

Nel revival di Criminal Minds la squadra dell’Unità di Analisi Comportamentale include membri del cast veterani come Joe Mantegna (David), AJ Cook (JJ), Kirsten Vangsness (Penelope), Aisha Tyler (Tara), Adam Rodriguez (Luke) e Paget Brewster (Emily), mentre non ci saranno Matthew Grey Gubler e Daniel Henney nei ruoli rispettivamente di Spencer e Matt.

Il revival di Criminal Minds, prodotto ancora una volta dalla showrunner storica della serie Erica Messer, debutterà in esclusiva su Paramount+ il prossimo autunno. In quanto format originale Paramount, potrebbe diventare presto disponibile anche in Italia: la piattaforma streaming debutta infatti il 15 settembre nel nostro Paese.

