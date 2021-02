Soltanto un anno fa CBS rinunciava ad uno dei suoi marchi storici nonché una delle sue serie più amate, ma a quanto pare un revival di Criminal Minds è già nei piani della sua casa di produzione, CBS Studios.

Un revival di Criminal Minds a tempo di record: lo streamer Paramount+ (che ingloberà in un’operazione di re-branding la piattaforma CBS All Access) starebbe cercando di far rivivere l’iconico procedural dedicato ai serial killer più feroci d’America nella forma di miniserie.

A darne notizia è TvLine, secondo cui il revival di Criminal Minds sarebbe co-prodotto ancora una volta da CBS Studios e ABC Signature. Al momento il progetto sarebbe ancora agli albori, senza accordi nero su bianco, ma con l’intenzione di recuperare il format.

Dovrebbe trattarsi di una sorta di spin-off con un mix di personaggi nuovi e storici, un revival di Criminal Minds che però apre le porte ad altre storie di profiler dell’FBI impegnati nella ricerca delle menti criminali più sofisticate d’America. Potrebbe dunque tornare qualcuno tra Joe Mantegna, AJ Cook, Kirsten Vangsness, Paget Brewster, Matthew Gray Gubler, Aisha Tyler e Adam Rodriguez che hanno fatto parte del cast della quindicesima ed ultima stagione, in onda in Italia nel 2020.

La notizia del potenziale revival di Criminal Minds, a solo un anno dalla conclusione della serie con una quindicesima stagione limitata a soli 10 episodi, arriva a pochi giorni da quella che vorrebbe CBS Studios impegnata in un altro progetto che punta a riesumare un suo vecchio cavallo di battaglia, CSI, che potrebbe avere una nuova serie ambientata a Las Vegas.

A pensare a questa operazione revival di Criminal Minds, ipotesi mai esclusa dalla sua showrunner Erica Messer ma immaginata sulla lunga distanza rispetto all’addio con la stagione 15, verrebbe da chiedersi che senso abbia avuto chiudere una serie con un’ultima stagione limitata in durata per poi riprendere quello stesso brand solo un anno dopo.