Criminal Minds: Evolution è il titolo del revival di Criminal Minds, prodotta a tempo di record da ABC Signature e CBS Studios Paramount dopo la conclusione della serie nel 2020, con la stagione 15.

Criminal Minds: Evolution, destinata in esclusiva al servizio streaming Paramount+ che debutta oggi anche in Italia, debutterà a breve con 10 nuovi episodi e vede il ritorno nel cast dei veterani della serie (ad eccezione di Matthew Gray Gubler e Daniel Henney), ovvero Joe Mantegna (David), AJ Cook (JJ), Kirsten Vangsness (Penelope), Aisha Tyler (Tara), Adam Rodriguez (Luke) e Paget Brewster (Emily).

Paramount+ ha diffuso anche i titoli dei primi due episodi di Criminal Minds: Evolution, prima ancora di ufficializzare la data di debutto, e alcune foto di scena che mostrano la squadra di nuovo sul campo. Ecco le prime immagini di Just Getting Started e Sicarius, i due episodi che aprono il revival della serie: Joe Mantegna è in azione nei panni di David Rossi, così come Adam Rodriguez nei panni di Luke Alvez e AJ Cook in quelli di Jennifer “JJ” Jareau. In un’altra foto di scena appaiono Paget Brewster nei panni di Emily Prentiss e Aisha Tyler nei panni della dottoressa Tara Lewis, intente ad esaminare degli scatti da una scena del delitto. In un ulteriore scatto, Penelope Garcia (interpretata da Kirsten Vangsness) entra in una sala durante un meeting.

@Paramount+

Criminal Minds: Evolution punterà su una trama orizzontale: gli agenti dell’Unità di Analisi Comportamentale dell’FBI saranno impegnati in questa stagione nella caccia ad un ignoto che ha usato la pandemia per costruire una rete di serial killer e mentre il mondo si apre all’era post-Covid, la squadra deve dar loro la caccia, un omicidio alla volta. Il volto storico della serie Joe Mantegna ha annunciato che dirigerà un episodio in questa stagione.

Continua a leggere su optimagazine.com