Mal D’Amore di Claudio Baglioni è il nuovo singolo estratto da In Questa Storia Che è La Mia, il nuovo disco del cantautore che negli anni si è speso tantissimo tra musica, teatro e televisione.

Ciò che colpisce di questo singolo è la combinazione tra la parte grafica e quella sonora. Baglioni resta umile, ci mostra una copertina in cui compare disteso, sorridente, su un divano con accanto la sua chitarra acustica. Si ripresenta nei negozi con un disco dal titolo apparentemente scontato e, per di più, offre un singolo che sembra arrivare dal suo repertorio più classico.

Eppure Claudio Baglioni, in tutta questa semplicità, riesce a farti fermare per riflettere sull’amore, e non come condizione del cuore asservito alla chimica del mondo esterno. L’amore è qui declinato a grande mistero dell’universo. Non a caso il cantautore, quando parla del suo nuovo singolo, scomoda la figura intellettualmente ingombrante di Sant’Agostino e spiega: “Se nessuno me lo chiede, lo so – scriveva Sant’Agostino, a proposito di cosa fosse il tempo – se voglio spiegarlo a chi me lo chiede, non lo so”.

Ecco, Baglioni fa lo stesso discorso sull’amore: tutti sappiamo cosa sia finché non ci viene chiesto. Un argomento senz’altro spinoso e talvolta imbarazzante, ma l’artista di Porta Portese riesce ad ammorbidire l’attesa di una risposta con una musica leggera, calda, acustica e timidamente bella. In questo disco Claudio Baglioni ha voluto fare il punto su cosa sia diventato l’amore per lui, uomo e artista di successo che agli italiani ha regalato tantissime colonne sonore per i momenti più romantici.

Dopo Gli Anni Più Belli, Io Non Sono Lì e Uomo Di Varie Età, Mal D’Amore di Claudio Baglioni si propone a gamba tesa, quasi, portando in radio da domani – venerdì 12 febbraio – una delle voci più amate della canzone italiana, del romanticismo di un tempo e del pop più genuino.

Testo