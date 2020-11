Il ritorno di Claudio Baglioni in Io Non Sono Lì anticipa l’arrivo del nuovo album atteso per il 4 dicembre. Il brano rappresenta anche il secondo estratto da In Questa Storia, Che è La Mia, dopo l’arrivo in radio di Gli Anni Più Belli, che è anche colonna sonora dell’ultimo film di Gabriele Muccino.

Io Non Sono Lì fa parte della prossima prova sulla lunga distanza di Claudio Baglioni che era attesa ormai da anni. La conduzione del Festival di Sanremo per due anni consecutivi aveva comportato un rallentamento dei lavori, ripresi e conclusi subito dopo la doppia esperienza come conduttore e direttore artistico della manifestazione.

Il prossimo album, il primo dopo Con Voi, sarà presentato nel tour che rimane formalmente in piedi e che ha rimandato al 2021. 12 i concerti che terrà alle Terme di Caracalla in quello che sarà un unicum per la musica leggera: mai nessun artista aveva tenuto un tour stanziale così lungo in quella location. I concerti approderanno anche all’Arena di Verona e a Siracusa, con i biglietti che sono tornati in prevendita dopo il rinvio.

Claudio Baglioni ha trascorso sul palco i suoi primi 50 anni di carriera. Lunghissimo il tour che aveva tenuto a supporto del progetto Al Centro, portato anche sul palco dell’Arena di Verona e in diretta su Rai1. Il concerto aveva anticipato il ritorno sul palco del Festival di Sanremo come conduttore, che nel secondo anno ha diviso con Virginia Raffaele e Claudio Bisio.

L’artista romano è stato uno dei tanti a essere presente sul palco dell’Arena di Verona per i Seat Musica Awards, che idealmente avevano riacceso le luci sui palchi fermi da molti mesi a causa della pandemia da Coronavirus. Claudio Baglioni aveva voluto cantare dal vivo nonostante venisse da un periodo di disagi alla gola. Vi lasciamo con il testo e l’audio di Io Non Sono Lì.

Testo di Io Non Sono Lì di Claudio Baglioni