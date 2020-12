Il nuovo singolo di Claudio Baglioni è Uomo Di Varie Età. Il brano rappresenta il terzo estratto dall’ultimo album di inediti – In Questa Storia Che è La Mia – dopo Gli Anni Più Belli e Io Non Sono Lì, che aveva scelto come brano di lancio del suo nuovo lavoro sulla lunga distanza.

Uomo Di Varie Età è il regalo di Natale che i fan di Claudio Baglioni prima di concludere questo 2020 così complicato e che sta per volgere al termine. Il disco è stato pubblicato il 4 dicembre scorso dopo molti anni di assenza dalla scena musicale con un album di inediti, scanditi invece da tante raccolte.

I lavori per l’ultimo album di inediti di Claudio Baglioni si erano interrotti per lasciare spazio ai lavori per il Festival di Sanremo, che ha condotto per due edizioni di seguito, assumendo anche la direzione artistica dell’evento per il 2018 e il 2019.

La musica del nuovo album sarà anche presentata in un tour molto speciale che vedrà il debutto di un artista pop in una lunga residency alle Terme di Caracalla, location destinata storicamente alla lirica. I biglietti sono tornati in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita dopo il rinvio di tutte le date, avvenuto a causa della pandemia. L’artista romano sarà anche all’Arena di Verona e al Teatro Antico di Siracusa.

In questa Storia Che è La Mia è un concept album composto da 14 canzoni e che Claudio Baglioni ha definito sincero. Si torna alla musica suonata, caratteristica che manca a troppe delle produzioni degli ultimi anni: “Vero, sincero, fatto a mano e interamente suonato. È un progetto al quale ho dedicato tutto me stesso, a partire dalla scrittura, strutturata come non accadeva da tempo, su linee melodiche e processi armonici che la musica popolare, sembra offrire sempre meno”.