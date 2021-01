Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile revival di Sex and The City senza Samantha e in queste ore è arrivata la conferma ufficiale con quello che possiamo definire il primo teaser in cui Carrie ci introduce a questo nuovo capitolo. In poche ore la notizia ha fatto il giro del mondo perché intorno al progetto c’è grande curiosità e, allo stesso tempo, timore. Da una parte c’è chi è convinto che un fenomeno cult come quello che è stato in passato Sex and The City possa tornare ad esserlo occupandosi di temi importanti e attuali soprattutto relativi alla sessualità, mentre altri temono che questo esperimento fallirà come altri prima di questo. Dove sta la verità?

L’unica cosa certa al momento è che gli storici fan di Samantha, il personaggio interpretato da Kim Cattral sono già pronti a boicottare la nuova stagione ordinata ufficialmente da HBO Max lasciando a casa proprio l’attrice.

La piattaforma ha appena annunciato di aver ordinato la nuova stagione “And Just Like That …“, un “nuovo capitolo” di Sex and the City in cui le star originali Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis torneranno sia sullo schermo che come produttori esecutivi insieme a Michael Patrick King, che è stato scrittore, regista e produttore esecutivo della serie.

Per confermare la notizia le tre hanno condiviso tutti un breve teaser in cui vediamo una serie di istantanee di New York City mentre Carrie racconta ancora una volta mentre scrive i suoi pensieri più intimi al computer mentre Sarah Jessica Parker ha sottolineato: “Non ho potuto fare a meno di chiedermi … dove sono adesso? X, SJ”.

La produzione della serie dovrebbe iniziare in primavera per portare sulla piattaforma un nuovo capitolo di Sex and The City per un totale di dieci episodi da mezz’ora: “La nuova serie Max Original è basata sul libro, Sex and the City di Candice Bushnell e sulla serie TV originale creata da Darren Star. La serie seguirà Carrie, Miranda e Charlotte mentre percorrono il viaggio dalla loro complicata vita e della loro amicizia nei loro 30 anni e nei loro 50″.