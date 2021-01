La Porta Rossa 3 pronta a ripartire? La terza stagione della fiction di Rai2 era stata annunciata diverso tempo fa con Lino Guanciale di nuovo protagonista. Ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, le prime due stagioni sono andate in onda rispettivamente nel 2017 e nel 2019, riscuotendo un discreto successo di pubblico. Nel cast, oltre Guanciale, anche Gabriella Pession e Valentina Romani.

Del resto è impossibile pensare a La Porta Rossa 3 senza il commissario Leonardo Cagliostro, rimasto nel mondo dei vivi come fantasma per indagare sulla sua stessa morte. Dopo un’avvincente seconda stagione, che ha aperto nuovi spiragli narrativi, un terzo capitolo servirà come conclusione alla storia di Cagliostro.

A Tv Sorrisi e Canzoni, l’attore aveva dichiarato di non aver alcun dubbio sul ritorno sul set. Il problema sta nel capire quando. “A quando la terza serie? In questo momento stiamo cercando di trovare la collocazione giusta”.

FanPage.it aggiunge un altro indizio riguardo le riprese de La Porta Rossa 3. Secondo quanto scrive il sito, alcune fonti avrebbero riferito che l’idea è quella di tornare sul set nel corso dell’estate 2021. Tuttavia, molto dipenderà dalla situazione pandemica in corso. Al momento sembra che l’intenzione della produzione sia quella di aprire il set ad agosto – Covid permettendo.

Il pubblico italiano dovrà quindi armarsi di grande pazienza: La Porta Rossa 3 arriverà. Quando, ancora non ci è dato sapere.

Lino Guanciale intanto è di nuovo protagonista su Rai1 con la fiction Il Commissario Ricciardi, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, in onda ogni lunedì per sei serate. A proposito del suo personaggio, Guanciale l’ha definito: “Un uomo dal super potere maledetto.” Tra i prossimi progetti dell’attore c’è Sopravvissuti, nuova serie Rai per la regia di Carmine Elia. Ancora un’incognita la sua partecipazione al remake italiano di This Is Us, Noi. Al momento si tratta solo di indiscrezioni, ma pare che Lino Guanciale potrebbe entrare a far parte nel cast nel ruolo del patriarca di famiglia, nella versione originale interpretato da Milo Ventimiglia.