Ci sarà anche Serena Rossi nel cast del remake italiano di This Is Us? Non c’è ancora nessuna conferma, eppure continuano a uscire le prime indiscrezioni sull’adattamento dell’amata serie americana che in patria ha registrato il record di ascolti. Incentrata sulla vita della famiglia Pearson, la versione originale della NBC segue gli eventi passati, presenti e futuri dei suoi componenti.

La casa di produzione Cattleya aveva annunciato l’ambizioso adattamento italiano lo scorso maggio; un progetto su cui ripone molta fiducia, dopo l’ottimo responso del remake di Parenthood, ovvero Tutto Può Succedere, andato in onda su Rai1. Ed è di nuovo la rete ammiraglia ad essere coinvolta in questo nuovo progetto, che dovrebbe avere il titolo provvisorio di Noi.

Dopo aver annunciato Lino Guanciale come protagonista del remake italiano di This Is Us – a lui dovrebbe spettare il ruolo del patriarca di famiglia Jack Pearson, interpretato nella versione originale da Milo Ventimiglia – anche Serena Rossi è tra i probabili nomi che si uniranno al cast. L’attrice dovrebbe invece vestire i panni di Rebecca Pearson (Mandy Moore nella serie originale), matriarca di famiglia e moglie di Jack. A riportare l’indiscrezione è il sito Piper Spettacolo Italiano, che ha pubblicato un’interessante lista di attori che, se confermati, faranno parte del cast di Noi.

Si tratta di: Pilar Fogliati (che abbiamo visto nella fiction Rai Un Passo dal Cielo), Eugenio Franceschini, Alberto Boubakar Malanchino, Alessandra Angeli, Miguel Gobbo Diaz, Stefania Sandrelli, Riccardo Manera e Raniero Monaco di Lapio (quest’ultimo apparso in Che Dio ci Aiuti 5).

Cast #ThisIsUs remake italiano Noi

Lino Guanciale e Serena Rossi, quasi sicuramente Jack e Rebecca Pearson;

Pilar Fogliatti, Eugenio Franceschini, Alberto Boubakar Malanchino, Alessandra Angeli, Miguel Gobbo Diaz, Stefania Sandrelli, Riccardo Manera, Raniero Monaco di Lapio#Rai1 https://t.co/JieyZZICtF — Piper Spettacolo Italiano (@AlbertoFuschi) October 17, 2020

Ricordiamo che sono indiscrezioni da prendere con le pinze, dato che non c’è ancora nulla di certo. Al momento non resta che ipotizzare quali ruoli andranno a ricoprire gli attori, ma bisogna pensare anche a quanto il remake italiano sarà simile all’originale. This Is Us si caratterizza per l’ampio uso di flashback (vengono mostrati eventi antecedenti, riferiti al passato di Jack e Rebecca, protagonisti intorno cui si muove tutta la storia, e i loro figli da piccoli) ma anche di flashforward (eventi futuri con i figli della coppia ormai adulti).

Negli USA, This Is Us è giunto alla quinta stagione che debutterà il 27 ottobre sulla rete NBC.