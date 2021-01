Quali sono i 5 più grandi successi di Zayn Malik? Dopo l’esperienza con gli One Direction l’artista britannico ha intrapreso una carriera solista costellata di ottimi risultati. Nel suo mondo roteano le frequenze dell’r’n’b, del pop e non mancano sfumature decisamente inedite se consideriamo la precedente formazione, come l’ambient e il trip hop. Il 2021, poi, è l’anno che porterà alla luce Nobody Is Listening, il terzo album anticipato dai singoli Better e Vibez.

Dotato di una voce in grado di toccare tanti generi, Zayn ha dichiarato che nel nuovo disco sarà presente tutta la sua libertà creativa che non lascerà niente di intentato, confermandosi ancora una volta come un artista poliedrico e libero da compromessi.

Pillowtalk (2016)

Pillowtalk apre il nostro viaggio attraverso i più grandi successi di Zayn Malik. Il brano è il punto di rottura tra gli One Direction e la sua carriera solista, pubblicato come primo singolo di quest’ultima e contenuto nel primo disco Mind Of Mine (2016). Pillowtalk racconta l’amore declinato come malattia in grado di infettare le persone.

I Don’t Wanna Live Forever (2016)

La musica e la voce di Zayn sono state scelte anche per importanti colonne sonore. Questo duetto con Taylor Swift fa parte della colonna sonora di Cinquanta Sfumature Di Nero.

Dusk Till Dawn (2017)

La carriera solista di Zayn Malik è fatta anche di collaborazioni eccellenti. Dusk Till Dawn è un delizioso duetto con la cantautrice Sia contenuto nell’edizione giapponese del secondo album Icarus Falls (2018). Il video è stato firmato da Marc Webb, lo stesso di The Amazing Spiderman.

A Whole New World (2019)

Anche in questo caso Zayn mette la sua arte al servizio del cinema. A Whole New World fa parte della colonna sonora del live action Aladdin.

Better (2020)

Better fa da spartiacque per la ritrovata creatività che ascolteremo in Nobody Is Listening, ed entra di diritto nei più grandi successi di Zayn Malik.