Un teaser annuncia il nuovo singolo di Zayn Malik, già disponibile in pre-order in alcuni Paesi. L’ex One Direction ha pubblicato un video con una piccola anteprima musicale accompagnata dalla scritta “tomorrow”, “domani”, e ha letteralmente fatto impazzire i fan.

L’artista di Icarus Falls non si è ancora unito alla grande schiera di colleghi che hanno inaugurato il 2021 con nuova musica. All’improvviso è spuntato quel teaser con una sequenza di note che accompagnano le immagini di un sipario in procinto di alzarsi ma che termina prima di svelare ciò che si nasconde sul palcoscenico. Secondo i fan internazionali il nuovo singolo di Zayn Malik si chiama Vibez ed è pure spuntata l’immagine che dovrebbe essere l’artwork del brano.

Si parla, addirittura, di Vibez come nuovo album del cantautore britannico. Per il momento non è dato conoscere altro, si sa soltanto che il nuovo singolo di Zayn Malik uscirà domani 8 gennaio 2021.

L’ex One Direction ha pubblicato l’ultimo singolo Better nel settembre 2020 e non pubblica un nuovo disco in studio dal 2018, anno in cui è uscito il suo secondo album Icarus Falls. La novità di oggi è stata condivisa anche sugli account social dell’etichetta Sony Music UK.

In questi giorni Zayn si è interamente dedicato alla piccola figlia, frutto del suo amore con Gigi Hadid e già oggetto di polemiche prima che nascesse. Alcuni fan, infatti, sostenevano che Gigi stesse fingendo la gravidanza. Intanto l’ex One Direction aveva dato qualche anticipazione sul nuovo album di cui oggi, 7 gennaio 2021, scopriamo un primo assaggio. Il vero ordigno arriverà domani e probabilmente scopriremo se si tratta del disco o del nuovo singolo di Zayn Malik.

Sono già passati 3 anni, in effetti, dall’ultima esperienza discografica e tanti artisti hanno scelto il 2021 per snocciolare nuova musica. Per scoprire il nuovo singolo di Zayn Malik ci basterà aspettare domani, venerdì 8 gennaio 2021.