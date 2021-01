La lunga genesi di The Handmaid’s Tale 4 procede da quasi un anno a fasi alterne. Dopo l’avvio, l’interruzione e la ripresa della produzione, Elisabeth Moss è tornata a parlare della nuova stagione della serie, attesa su Hulu nel 2021. In una nuova intervista concessa a Deadline, l’attrice più impegnata del panorama televisivo attuale ha rivelato di aver concluso la prima metà delle riprese, annunciando poi di essere stata incaricata di girare altri due episodi, l’ottavo e il nono:

Non avrei mai immaginato che dirigere un episodio di questa stagione sarebbe stato così appagante. Durante la terza stagione abbiamo accarezzato l’idea e cercato di capire come farla diventare realtà, ma per un attore protagonista è sempre molto difficile passare alla regia. Alla fine quest’anno ce l’abbiamo fatta, e ne sono veramente lieta e onorata, perché si è rivelato molto più divertente e soddisfacente e interessante di quanto avrei mai potuto immaginare.

Ovviamente è un lavoro molto oneroso. Ho sempre avuto il massimo rispetto per i registi. Per me sono sempre stati le persone più importanti, in quanto attrice sul set, ma adesso il mio rispetto supera ogni limite. Basti pensare a quante cose devono tenere a mente, di quante questioni devono occuparsi, è allucinante. Quindi tanto di cappello quando qualcuno riesce a farlo davvero molto bene. Come ho già detto, ho diretto il terzo episodio e sono stata assunta per dirigere anche l’ottavo e il nono. Suppongo significhi che ho fatto un buon lavoro, il che mi entusiasma molto.

L’entusiasmo di Elisabeth Moss per la quarta stagione di The Handmaid’s Tale è emerso a più riprese nel corso dell’intervista. L’attrice e produttrice si è spinta persino a promettere che la prossima sarà la stagione più ambiziosa della serie:

Siamo a metà delle riprese e penso di poter dire che la prima metà della stagione è decisamente più ambiziosa che mai. Si è trattato di un lavoro incredibilmente impegnativo. A livello di produzione è tutto molto diverso da quel che abbiamo fatto finora, c’è molta più ambizione da ogni punto di vista. [Guardando la serie] ci saranno momenti in cui penserete che nel primo epiodio succederà una cosa, e poi nel secondo sarete costretti a cambiare idea. E poi la dovrete cambiare ancora nel terzo, e non riuscirete mai a essere sicuri di quel che sta succedendo.

Il caos e l’insicurezza cui la pandemia di Coronavirus ha costretto il settore dell’intrattenimento non è sembrato mettere in difficoltà Elisabeth Moss, che nel corso dell’intervista ha offerto svariati ragguagli sullo stato dei suoi nuovi progetti. Dal lancio della sua nuova casa di produzione, Love & Squalor, sono stati annunciati numerosi film e serie tv. Quelli su cui è al lavoro in questo momento sono Shining Girls, una serie limitata per Apple TV+ attualmente in fase di casting; Mrs. March, un film horror in collaborazione con Blumhouse; She Will Rise, un film tv sulle vicende della deputata statunitense Katie Hill.