L’agenda di Elisabeth Moss è sempre più fitta di impegni. A pochi mesi dalla nascita della sua casa di produzione – Love & Squalor Pictures – la star di The Handmaid’s Tale annuncia di essere impegnata in un nuovo progetto televisivo in veste di interprete e produttrice esecutiva. Si tratta di un film tv basato su She Will Rise: Becoming a Warrior in the Battle for True Equiality, autobiografia sulla fulminea ascesa – e l’altrettanto rapido declino – della giovane deputata al Congresso statunitense Katie Hill.

Il libro, di cui Blumhouse TV ha acquistato i diritti e del cui adattamento televisivo si occuperà in collaborazione con Maniac Productions e Love & Squalor Pictures, ripercorre le vicende personali e professionali di Hill, giovane senza alcuna esperienza politica, ma capace di conquistare il favore degli elettori grazie a una buona dose di fascino e buon senso. La carriera della donna prosegue tra successi sempre più eclatanti, e sembra consolidarsi nonostante la netta polarizzazione fra sostenitori e detrattori di quel suo senso di sicurezza quasi sfacciato.

Presto, però, questa esteriorità inscalfibile mostra la sua reale fragilità. Alcuni tabloid portano alla luce le situazioni di abuso domestico vissute da Katie Hill, nonché una serie di fotografie in cui la deputata – prima donna apertamente bisessuale a essere eletta al Congresso – è immortalata in atteggiamenti compromettenti insieme ad alcuni membri del suo staff. Pur ribellandosi a quella che ritiene una palese invasione della privacy, e promettendo di dedicarsi all’attivismo in supporto delle vittime del revenge porn, Katie Hill decide di dimettersi e porre fine a una carriera politica ormai segnata.

Per me è un onore avere l’opportunità di interpretare Katie e contribuire a raccontare la sua storia. La sua forza e il lavoro che ha svolto per amplificare le voci delle donne sono fonte di enorme ispirazione per me, e in questo momento osservare da vicino le sue esperienze non potrebbe essere più importante. Come sempre Jason e il team di Blumhouse sono partner incredibili, e Lindsey e io siamo entusiaste di metterci al lavoro su qualcosa di così potente insieme a loro e a Michael [Seitzman, sceneggiatore del film North Country, ndr], è il commento di Elisabeth Moss riportato da Deadline.

Ho scritto She Will Rise per cercare di riappropriarmi della mia storia da chi l’ha sfruttata e distorta. Volevo inoltre far luce sulle storie di donne che con la loro resilienza e il loro coraggio mi hanno trasmesso la forza necessaria nel momento in cui ne avevo più bisogno, e nella speranza di riuscire a ispirare gli altri. Avere una piattaforma ancora più ampia per raccontare questa storia, lavorare con il team di Blumhouse e Michael e con l’indredibile Elisabeth Moss nel ruolo di protagonista è più di quanto avrei mai potuto immaginare. Sono enormemente grata per questa opportunità e attendo con ansia di collaborare con loro al progetto, si legge invece nel comunicato di Hill.

Il film tv basato sul libro di Hill si aggiunge a tutta una serie di progetti già confermati. Anzitutto la miniserie Candy, true crime ispirato da un famigerato caso di cronaca risalente agli anni ’80, in cui Candy Montgomery (Elisabeth Moss), una donna con un marito amorevole, due figli e una vita tranquilla e piacevole in un sobborgo residenziale, uccide con un’ascia un’amica conosciuta in chiesa.

In lista anche il film horror-thriller Run Rabbit Run. La storia è quella di Sarah (Elisabeth Moss), dottoressa specializzata in cure per la fertilità e convinta di conoscere perfettamente il ciclo della vita: si nasce, si cresce, si muore. Nel momento in cui si vede costretta ad affrontare gli strani comportamenti della figlia Mia, però, Sarah non può che mettere in discussione le sue convinzioni e affrontare un fantasma del passato.

Si passa poi alla serie tv Black Match, descritta come un thriller psicosessuale neo-noir ambientato nella Los Angeles dei tempi moderni. La serie vede Elisabeth Moss parte del cast in un ruolo non meglio precisato. La casa di produzione di Moss e McManus ha acquisito i diritti di tre libri: Smacked, memorie di Eilene Zimmerman; Idaho, romanzo di Emily Ruskovich; Imperfect Women, romanzo di Araminta Hall. I primi due saranno adattati per il cinema e venduti al miglior offerente, il terzo diventerà una serie tv.

L’annuncio più recente riguarda invece Shining Girls, serie thriller metafisica in otto episodi commissionata da Apple TV+ e ispirata al romanzo The Shining Girls di Lauren Beukes. Ambientata nella Chicago degli anni della Grande depressione, la serie segue le vicende di un vagabondo con la capacità di viaggiare nel tempo – per farlo deve però uccidere le shining girls cui il titolo fa riferimento. Una delle sopravvissute diventa una giornalista per il Chicago Sun-Times e si adopera perché l’uomo venga assicurato alla giustizia. A interpretarla sarà proprio Elisabeth Moss.

Risale a poche settimane fa, infine, la notizia del riavvio delle riprese di The Handmaid’s Tale 4, in cui è previsto il debutto alla regia di Elisabeth Moss.