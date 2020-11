Le riprese di The Handmaid’s Tale 4 – iniziate a marzo, interrotte da un lungo lockdown e riprese pochi mesi fa – procedono a rilento. È Elisabeth Moss a darne conferma in una storia pubblicata su Instagram, in cui fa notare che ci sono voluti solo otto mesi per finire di girare i primi tre episodi della quarta stagione. Un risultato comunque discreto, se si considera che decine di produzioni televisive e cinematografiche sono già state costrette a stop precauzionali a causa dei contagi sul set.

Non si ha alcuna certezza sugli sviluppi narrativi della serie, ma capita che durante le interviste Elisabeth Moss si lasci andare a delle riflessioni sulla condizione di June e su ciò che il futuro potrebbe riservarle. In un recente colloquio col Times, ad esempio, ha scartato la possibilità di un lieto fine puro e semplice, svelando invece – difficile dire se scherzasse o meno – di aver proposto per June una relazione molto moderna su un’isola lontana. È una cosa molto francese, avrebbero [June, Luke e Nick, ndr] splendidi bambini.

Pur non offrendo ulteriori dettagli, ha ribadito che The Handmaid’s Tale 4 regalerà molte sorprese da un punto di vista narrativo. Non vogliamo continuare a fare sempre le stesse cose. Non possiamo semplicemente tenere June in questo posto in cui la torturano in continuazione. Diventerebbe noioso, ha commentato. Facile immaginare, dunque, che la protagonista della storia possa tentare una nuova fuga o guidare la ribellione a Gilead immergendosi in ambientazioni diverse.

Che la serie intenda esplorare nuovi territori è parso ancora più evidente pochi giorni fa, quando il Welland Tribune ha pubblicato alcune foto della troupe di The Handmaid’s Tale a Port Colborne, in Ontario. Secondo quanto riportato dalla testata, un gruppo di oltre 300 persone è già al lavoro nella zona, in particolare nei pressi di un terminal ferroviario in cui i binari conducono direttamente a un edificio usato come deposito di cereali.

Mi immaginavo di vedere cinque o sei furgoni e un po’ di gente, e invece erano quasi 300 persone con tutti i tipi di auto e furgoni. [Un responsabile per la scelta delle location, ndr] è venuto a dare un’occhiata e gli abbiamo fatto vedere cosa c’è da quelle parti […] e quando ha visto il terminal è rimasto a bocca aperta, ha raccontato uno dei responsabili delle ferrovie, svelando poi di aver visto la troupe verniciare e invecchiare alcune locomotive per adattarle alle riprese di The Handmaid’s Tale.

Tra le novità del periodo c’è poi l’integrazione nel cast di Mckenna Grace, scelta per il ruolo della signora Keyes, adolescente sposata con un Comandante molto più anziano e già in grado di gestire la casa in piena autonomia e con mano ferma. Secondo i dettagli raccolti da Deadline, la ragazza nasconde un temperamento ribelle, sovversivo e persino folle dietro una facciata calma e devota.

Praise be!, è stato il commento di Elisabeth Moss, che negli ultimi mesi ha collezionato ruoli su ruoli, oltre ad aver avviato la propria casa di produzione insieme alla partner Lindsey McManus.