Il nuovo album di Rihanna, il primo dal lontano 2016 ma sparito dai radar nonostante sia in lavorazione da almeno due anni, potrebbe arrivare nel 2021. Ma ancora una volta, è solo una supposizione. E non ci si azzardi a chiedere una data d’uscita del disco proprio a Rihanna, che potrebbe rispondere mandando a quel paese chi la pressa per il rilascio del progetto.

Anche sotto il suo post di auguri per il 2021 su Instagram, infatti, non sono mancate le richieste in questo senso: alla popstar che si dava come obiettivo del nuovo anno quello di “esercitare pressioni“, una utente ha rilanciato con un invito a sbrigarsi. “La risoluzione dovrebbe essere quella di pubblicare l’album“, ha scritto una fan in attesa del nuovo album di Rihanna. E Riri le ha replicato di “crescere“, perché questo commento fa molto 2019.

Rihanna su Instagram

Infatti è almeno dal 2019 che Rihanna riceve messaggi di questo genere sui suoi canali social, ormai in modo incessante. Chiaramente il fatto che il nuovo album di Rihanna, il nono in carriera, ci metta così tanto tempo a vedere la luce è dato dal fatto che contemporaneamente la popstar è diventata proprietaria e fondatrice di un marchio di lusso, Fenty, che ha lanciato linee di lingerie e cosmetici, ma allo stesso tempo ha interpretato anche dei ruoli cinematografici ed è costantemente impegnata come attivista con la sua fondazione Fenty in cause che vanno dal contrasto alla povertà al diritto allo studio, passando per la lotta al Covid-19. Insomma, una donna che sta “cercando di salvare il mondo“, ha detto lei stessa, e che quindi non può rispondere alle pressioni continue del pubblico che non chiede altro di ascoltare i suoi brani.

Il nuovo album di Rihanna, atteso già dal 2019 e mai arrivato nel 2020, dovrebbe essere ormai quasi pronto: diversi produttori ne hanno magnificato il contenuto, che sarà declinato sul genere reggae, ma finora non è apparso nemmeno un singolo ad anticipare quello che è stato annunciato come un doppio disco. Staremo a vedere.