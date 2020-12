Per alcuni Cyberpunk 2077 rappresenta il gioco di ruolo più ambizioso mai realizzato nella storia del gaming, per altri una delle più cocenti delusioni di sempre, per via dei tanti bug che hanno colpito il titolo fin dal lancio – soprattutto sulle console di vecchia generazione, quindi PS4 e Xbox One. Qualsiasi sia la vostra posizione in merito, resta il fatto che l’ultima fatica in poligoni di CD Projekt RED è finalmente disponibile per l’acquisto dopo otto lunghi anni di sviluppo e diversi rinvii sulla tabella di marcia iniziale. E mette sul piatto un’esperienza ruolistica unica e sfaccettata.

Esperienza che include esplorazione, narrazione e persino intensi combattimenti in prima persona, questi ultimi da affrontare utilizzando una grande varietà di armi. Ed è proprio l’arsenale al centro di questa nostra nuova guida dedicata a Cyberpunk 2077, dopo che vi abbiamo già spiegato quali sono le origini del nostro personaggio da poter scegliere all’inizio del gioco sci-fi. Tutte le bocche da fuoco che è possibile trovare o creare all’interno dell’avventura sono divise in quattro diverse tipologie principali, a seconda delle proprie caratteristiche e abilità. Senza ulteriori indugi, scopriamo subito di quali si tratta.

La prima categoria di armi è quella delle cosiddette Armi Intelligenti, capaci di sparare proiettili speciali che hanno la capacità di tracciare la posizione dei nemici e di andare a seguirli. In questo modo, inquadrato il nemico, avremo la possibilità di sparare una raffica di proiettili che può colpirlo anche dietro le coperture e i ripari. Per utilizzarle, però, dovremo prima sbloccare il potenziamento cyberware chiamato Smart Link, il quale può essere a sua volta ottenuto solamente dopo aver completato la missione The Gig. Infliggono una quantità di danno inferiore rispetto alle bocche da fuoco normali, e sono particolarmente adatte sulla lunga distanza. In Cyberpunk 2077 sono presenti anche le Armi Tecnologiche, che sfruttano proiettili ad alto potenziale in grado di penetrare con facilità gli ostacoli sul proprio cammino. Inoltre, i colpi delle armi intelligenti possono essere caricati tenendo premuto il tasto di fuoco: di conseguenza sono efficaci soprattutto con contro i nemici pesantemente corazzati e modificati dagli impianti.

La terza categoria di armi sviluppata da CD Projekt RED è quella delle Armi Standard, che racchiude tutte le comuni bocche da fuoco. I loro proiettili hanno l’abilità di rimbalzare sulle pareti e sugli oggetti, seguendo una percentuale di probabilità che parte dal 5% e può essere migliorata installando il cyberware Coprocessore Balistico. Per affinarne la precisione, possiamo invece utilizzare la mod chiamata Generatore di Traiettoria, che permette di vedere in anteprima la traiettoria di rimbalzo del proiettile. L’arsenale di Cyberpunk 2077 va a chiudersi con le immancabili Armi da Mischia, in cui troviamo sia quelle da taglio – tra cui l’ormai iconica katana – che quelle contundenti. Possiamo aumentarne efficacia e danni incrementando l’attributo Fisico.