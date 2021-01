Quello di Cyberpunk 2077 è un caso più unico che raro nel variegato panorama videoludico. Annunciato con un trailer per la prima volta nel 2012, il titolo è stato in sviluppo presso le “fucine” di CD Projekt RED per oltre otto anni, per poi approdare sugli scaffali a dicembre del 2020. E se è vero che l’esperienza ruolistica messa sul piatto dagli stessi autori di The Witcher ha convinto per contenuti e narrazione, lo stesso non si può dire per le sue prestazioni tecniche. Tra bug e crash improvvisi, l’avventura tre le strade al neon di Night City risulta praticamente ingiocabile su PS4 e Xbox One, tanto da aver portato al ritiro delle copie digitali dagli store e alla nascita di una massiccia campagna di recupero – tra patch correttive, update next-gen e rimborsi.

Insomma, attualmente non tutti possono godersi al meglio le effettive bellezze di Cyberpunk 2077. E la situazione ha costretto la software house polacca a rivedere le proprie tempistiche per il rilascio dei DLC, vale a dire i contenuti aggiuntivi post lancio – che in questo caso dovrebbero essere del tutto gratuiti. Inizialmente si parlava di contenuti extra in arrivo all’inizio del 2021, mentre adesso lo studio riporta infatti un generico “prossimi mesi” sulle pagine del sito ufficiale del gioco, in linea con la roadmap diffusa a inizio gennaio. La descrizione è stata quindi aggiornata da “i DLC gratuiti arriveranno a Night City all’inizio del 2021” a “DLC gratuiti in arrivo a Night City nei prossimi mesi”.

Sempre sul sito di Cyberpunk 2077 è possibile leggere che “I DLC sono ancora pianificati, esattamente come fu per The Witcher 3. Tuttavia, abbiamo deciso di dare priorità ai fix e ai miglioramenti. Pubblicheremo i DLC gratuiti successivamente e ne parleremo nei prossimi mesi”. Per quanto riguarda l’aggiornamento next-gen indirizzato a PS5 e Xbox Series X, sappiamo invece che arriverà per la seconda metà del 2021: “abbiamo pianificato un aggiornamento gratuito per Cyberpunk 2077 su Xbox Series X|S e PlayStation 5 in arrivo quest’anno. Stiamo puntando alla seconda metà dell’anno e pubblicheremo degli aggiornamenti in tal senso quando ci saranno”.