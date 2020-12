Pare non esserci pace per Cyberpunk 2077 e per tutti quei giocatori che hanno deciso di dare fiducia all’ultima fatica videoludica firmata dai ragazzi di CD Projekt RED. Dopo otto anni di sviluppo e tutta una serie di rinvii, il 10 dicembre 2020 l’attesissimo actionRPG in prima persona del team di sviluppo polacco – lo stesso dietro la trilogia di The Witcher – ha fatto il suo debutto sugli scaffali fisici e digitali di tutto il mondo. Le cose però, come molti di voi già sapranno, non sono andate come previsto, con il titolo afflitto da una pletora di criticità tecniche, che lo rendono di fatto poco godibile sulle console di vecchia generazione – dunque PS4 e Xbox One.

E se è vero che Sony ha deciso di dare il via ad una campagna di rimborsi su PlayStation Store e ha addirittura deciso di rimuovere Cyberpunk 2077 dai propri listini online fino a nuovo ordine, allo stesso modo nelle ultime ore la situazione si è fatta ancora più complicata. Questo perché un nuovo bug ha colpito il videogame dalle ambientazioni sci-fi, ispirato al gioco da tavolo anni ’80 Cyberpunk 2020. Più nello specifico, sulle pagine di IGN leggiamo che il file di salvataggio può corrompersi e diventare completamente inutilizzabile una volta superato il peso di 8MB – l’attuale limite imposto dagli sviluppatori – su tutte le piattaforme. L’anomalia è stata segnalata da diversi utenti sul forum Reddit e su quello ufficiale di CD Projekt RED.

Le numerose testimonianze hanno spinto la compagnia ad intervenire con un comunicato ufficiale, affidato alle pagine del supporto della piattaforma proprietaria GOG.com:

Sfortunatamente il salvataggio è danneggiato e non può essere recuperato. Per favore utilizza un salvataggio più vecchio per continuare a giocare e cerca di mantenere basso il numero di oggetti e materiali per la creazione. Se hai usato il glitch della duplicazione degli oggetti, per favore carica un precedente salvataggio in cui non lo hai usato. Il limite della dimensione del file di salvataggio potrebbe essere aumentato nelle future patch, ma i file corrotti rimarranno tali.

Intanto, Cyberpunk 2077 continua ad aggiornarsi. Ieri è stato pubblicato l’Hotfix 1.05 su PS4 e Xbox One, poi arrivato anche su PC nella notte.