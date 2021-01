Di Cyberpunk 2077 se n’è parlato più che diffusamente nel corso dell’ultimo mese o poco più. Non una stranezza, se si considera il grande appeal che la produzione di CD Projekt RED ha avuto sulla community dei videogiocatori. Senza poi tralasciare le diverse problematiche riscontrate nel supporto alle console con qualche annetto in più sulle spalle.

Il peggio è passato, come si suol dire, e quindi si guarda al futuro con una bella dose di ottimismo. E per Cyberpunk 2077 il futuro sembra arridere non poco, come dimostrano gli ultimi sviluppi di mercato. Una parentesi inaspettata che fa bene al gioco e al team di sviluppo, che silenziosamente “ringraziano” il loro benefattore.

Elon Musk cita Cyberpunk 2077, volano le azioni di CD Projekt RED

Di chi stiamo parlando? Ma di Elon Musk, il patron di Tesla, che ancora una volta è tornato a sconvolgere i mercati. Già nei giorni scorsi i suoi cinguettii sul web avevano dato una scossa bella forte sotto il profilo degli investimenti economici. Con Gamestop che era finito nell’occhio del ciclone, con rialzi dei titoli azionari assolutamente fuori scala.

Ebbene, il buon Musk sfrutta ancora una volta il proprio profilo Twitter per condividere pensieri, che immancabilmente hanno influenza sull’operato dei mercati. E a essere coinvolto nel tutto, in questa circostanza, è proprio Cyberpunk 2077.

Sulle auto del marchio di Elon Musk, le Tesla, arriveranno ora hardware in grado di supportare il gaming in maniera importante. E a fare da apripista a questa piccola rivoluzione sarà la Plaid Model S. Una vettura che, oltre alle immancabili primizie dal punto di vista prestazionale, garantirà ai videogiocatori di poter disporre del massimo anche in termini di tecnologia votata al gaming. E, per fare un esempio di gioco che necessita di supporto importante, l’imprenditore ha fatto proprio il nome del titolo arrivato sul mercato alla fine del 2020.

La citazione del gioco ha però fatto bene a CD Projekt RED, con le risposte dei mercati che non si sono fatte attendere. E il valore in borsa della compagnia polacca ha subito un incremento del suo valore del 19%. Una crescita che non accadeva, in misura tanto elevata, dal 2015.

Resta ora da domandarsi una sola cosa: per chi spenderà Elon Musk nuove parole nell’immediato futuro?

Fonte