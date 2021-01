Quello di Cyberpunk 2077 è stato uno dei casi videoludici più controversi del 2020, se non di sempre. Atteso per otto lunghi anni, il nuovo gioco di ruolo di casa CD Projekt RED è approdato finalmente sugli scaffali fisici e digitali lo scorso 10 dicembre, andando a graziare PC, Google Stadia, PS4, Xbox One e le console next-gen a marchio Sony e Microsoft – quindi le praticamente introvabili PS5, Xbox Series X e Xbox Series S.

Peccato che i tantissimi bug presenti nel codice finale di gioco abbiano inficiato quella che è comunque un’esperienza ruolistica in prima persona unica nel suo genere, fatta di neon, sangue e metallo tra le strade della metropoli fittizia di Night City. Soprattutto sulle piattaforme di ormai vecchia generazione, il nuovo videogame dagli stessi autori della trilogia di The Witcher non riesce ad esprimere al meglio il suo altissimo potenziale. Ora che è arrivata la patch 1.10 e il relativo hotfix 1.11 di Cyberpunk 2077, che dovrebbero aver sistemato moltissimi dei problemi del titolo, non poteva tardare l’immancabile analisi di Digital Foundry sull’impatto che gli ultimi aggiornamenti hanno apportato alla stabilità e alle prestazioni del kolossal sci-fi targato CD Projekt RED.

A giudicare dal video, la patch 1.10 e l’hotfix 1.11 hanno introdotto alcuni miglioramenti nella gestione della memoria, sicuramente fondamentali per la correzione di molti bug. In particolare su PlayStation 4 standard la qualità dell’immagine sembra essere migliorata sensibilmente, con ottimizzazioni evidenti nel rendering dell’anti-aliasing e degli effetti di post-elaborazione. Il tutto si riflette di conseguenza framerate che in alcuni scenari va ad acquisire almeno 5 o 6 fps. La situazione di Cyberpunk 2077 su Xbox One è leggermente differente. Nonostante la qualità dell’immagine sia migliore che in passato, il framerate continua a quanto pare ad essere sofferente. Rimane irrisolto pure il problema legato al brusco calo del framerate che richiede l’eliminazione completa della cache per essere risolto. Sulle console next-gen – quindi PS5, Xbox Series X e Xbox Series S – la situazione invece sempre rimasta invariata.