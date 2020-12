Non c’è alcun dubbio che Cyberpunk 2077, disponibile dallo scorso 10 dicembre, sia un videogame ambizioso e a tratti monumentale, un open world dall’animo GDR per certi versi unico nel suo genere. Lo dicono chiaramente le recensioni apparse in rete negli ultimi giorni, in cui fioccano elogi indirizzati all’ultima fatica firmata dai ragazzi di CD Projekt RED, già autori dell’apprezzata trilogia ruolistica di The Witcher. Questo al netto dei numerosi problemi tecnici che purtroppo affliggono le versioni PS4 e Xbox One, rendendo quelle PC e Google Stadia preferibili per quanti vogliono godersi al massimo delle prestazioni il viaggio tra le strade al neon e metallo di Night City.

Resta comunque che l’avventura del mercenario V sta calamitando l’attenzione del popolo geek. Chi ha acquistato il gioco, poi, si sta inevitabilmente anche confrontando con gli altri gamer per capire quali origini scegliere per il proprio personaggio all’inizio di Cyberpunk 2077. Nel titolo possiamo decidere di selezionare tre diversi background: vediamo insieme in cosa consistono e le conseguenze di tale scelta.

La prima opzione è quella del Nomade, con cui inizierete la storia nelle Badlands, l’arido deserto che circonda la periferia di Night City, affiancati solo dalla vostra auto. Con un passato difficile e tormentato, avete deciso di tagliare i ponti con il vostro clan, ergendovi a lupo solitario alla ricerca di una nuova vita. Il V Nomade è un personaggio dai sani principi morali, che tende a fare la cosa giusta, ma allo stesso tempo la sua scaltrezza da lupo solitario renderà più semplice acquisire certe informazioni chiave duranti alcuni dialoghi. La seconda scelta messa a disposizione da CD Projekt RED è quella del Ragazzo di Strada. Percorrendo questa via, impersonerete un antieroe che conosce come le sue tasche la metropoli futuristica in cui è nato e cresciuto, appartiene a una delle gang e fa di questa appartenenza la sua ragione di vita. In questo caso sarà facilissimo ritrovarsi invischiati in rivalità tra gang, ma essere cresciuti per strada vi darà diversi vantaggi quando dovrete avere a che fare con i membri delle bande rivali – con molte più opzioni di dialogo rispetto alle altre due origini. L’inizio come membro della Corporazione Arasaka è il modo migliore per scoprire subito le meraviglie di Night City, letteralmente sorvolandola a bordo di una costosissima auto volante mentre sorseggiate dello champagne. Il protagonista qui è giunto quasi in cima alla gerarchia corporativa, e può contare sulla sua posizione per ottenere più o meno tutto ciò che vuole. Al netto delle sue responsabilità, prima tra tutte la necessità di tenere in riga i suoi sottoposti ed evitare di finire pugnalato alle spalle.

E voi, quale life path di V avete scelto o avete intenzione di scegliere in Cyberpunk 2077? Su quale piattaforma state giocando il nuovo videogame di CD Projekt RED?