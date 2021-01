È stato senza dubbio un 2020 assai intenso quello di Cyberpunk 2077, sotto tutti i punti di vista. Da un lato abbiamo avuto i tempi di sviluppo che purtroppo hanno risentito della pandemia e delle difficoltà lavorative annesse e connesse. Dall’altro c’è stato un lancio che non ha lesinato sotto il profilo delle problematiche, soprattutto sulle console più “stagionate”. Il risultato è stato molto diverso dalle aspettative degli addetti ai lavori, che sono stati costretti a correre ai ripari.

Nulla è chiaramente perduto, con le prime patch correttive che sono arrivate in tempi record per ripristinare il corretto funzionamento del gioco. Ma CD Projekt RED è consapevole che il lavoro è tutt’altro che finito, e ovviamente è pronta a rimettere i pezzi del puzzle al loro posto. E i piani per il 2021 di Cyberpunk 2077 hanno già una loro forma piuttosto definita. Con la roadmap stabilita dal team di sviluppo che ha punti ben chiari da rispettare nel corso dell’anno.

Cyberpunk 2077 senza confini

La prima cosa da dire è che per Cyberpunk 2077 si prospettano una serie di nuove patch già nel prossimo futuro. La prima di queste è prevista già nei prossimi dieci giorni, e conterrà una serie di correzioni minori. Mentre una seconda, più corposa e votata al perfezionamento globale del gioco, richiederà un po’ più di pazienza, ma arriverà comunque in tempi non eccessivamente prolissi.

Saranno questi gli interventi che richiederanno la priorità al momento, con buona pace dei contenuti aggiuntivi promessi precedentemente dallo studio. I DLC e il comparto multigiocatore ci saranno, ma dovranno per forza di cose mettersi momentaneamente da parte. Meglio rinforzare le fondamenta dell’intera infrastruttura ludica prima di sfornare nuovi elementi che potrebbero collassare su se stessi.

Alquanto critici con se stessi i ragazzi di CD Projekt RED, come dimostra un video pubblicato proprio di recente. In questo, gli addetti ai lavori chiedono scusa ai fan, evidenziando come il gioco non rispettasse al lancio i propri standard qualitativi che si erano prefissati. Una situazione comunque in rapido divenire, visto l’impegno profuso nel corso di queste settimane. Lo studio ha voglia di riscattarsi, e i risultati portati ai fan con le prime patch correttive permettono di nutrire ottime speranze in vista del futuro.

A maggior ragione se si pensa ai piani di Cyberpunk 2077 di “rifarsi il trucco” per apparire ancor più bello sulle console next gen. Un’edizione ad hoc per PS4 e Xbox Series X, pompata adeguatamente sotto il profilo grafico, era originariamente nei piani della compagnia. Piani che comunque verranno rispettati, sebbene con qualche ritardo rispetto alla tabella di marcia precedente. Si tratta comunque di un qualcosa che arriverà nel corso del 2021, sebbene occorrerà attendere la seconda metà dell’anno.

Insomma, per il gioco si prospetta un annetto bello intenso, per riprendersi i cuori di tutti quei giocatori che hanno voglia di una produzione dalle grandissime ambizioni.