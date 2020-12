E’ successo, Cyberpunk 2077 è finalmente sbarcato sugli scaffali fisici e digitali di tutto il mondo, andando ad incarnarsi su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia, naturalmente con piena compatibilità con le console di nuova generazione a marchio Sony e Microsoft – dunque le richiestissime PS5, Xbox Series X e Xbox Series S. E se è vero che le edizioni per le console di – ormai – vecchia generazione stanno facendo registrare fin troppi problemi e che l’upgrade next-gen sarà a portata di pad solo in primavera, allo stesso modo l’ultima fatica dei ragazzi di CD Projekt RED si presenta come un’opera in poligoni ambiziosa e monumentale.

A dirlo sono le recensioni che hanno inevitabilmente iniziato ad animare il web, e che pennellano un actionRPG in prima persona dal carattere deciso e graffiante, che mostra ancora una volta la maestria allo sviluppo degli autori della trilogia ruolisica di The Witcher. Non solo, dalle review traspare che sopravvivere tra le strade al neon e metallo di Night City non è di certo impresa facile. Non a caso, in molte situazioni il protagonista V dovrà fare affidamento solo sulle proprie armi per riuscire ad avere la meglio. Ecco perché in Cyberpunk 2077 è particolarmente importante cercare di mantenere il nostro arsenale sempre ad alti livelli, per non avere brutte sorprese.

Nel corso della nostra avventura in Cyberpunk 2077 potremo ottenere nuove e potenti armi da far utilizzare a V in diversi modi. Uno di questi, come per qualsiasi gioco di ruolo che si rispetti, è il crafting, che ci permetterà di costruire da zero delle nuove bocche da fuoco oppure di modificare pesantemente quelle già esistenti. Per farlo, recatevi nel menu dedicato al nostro personaggio e selezionate la schermata dedicata al crafting: potrete così visualizzare una lista completa di tutte le armi e gli oggetti di equipaggiamento. Per sceglierne uno da creare, evidenziatelo spostandoci sopra il cursore del gioco, dopodiché tenete premuto il comando che comparirà a schermo per costruirlo e mandarlo direttamente all’interno del vostro inventario. Naturalmente ogni arma o oggetto che può essere modificato o costruito tramite il sistema di crafting ha bisogno di una certa quantità di materie prime, che possono essere sia raccolte direttamente, durante le fasi di esplorazione dell’open world o dai cadaveri dei nemici, sia smantellando gli oggetti e le armi.