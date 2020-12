I concerti di Harry Styles in Italia sono rimandati a data da destinarsi. L’artista di Fine Line avrebbe dovuto essere a Bologna e a Torino nel 2021, ma l’emergenza sanitaria ha comportato un nuovo slittamento degli eventi che saranno fissati in altre date.

Live Nation è già al lavoro per determinare i nuovi appuntamenti con Harry Styles. Intanto, ecco le parole dell’artista a seguito del nuovo rinvio delle date in Europa.

“La salute e la sicurezza di tutti rimane la nostra priorità, per questo sono costretto sfortunatamente a posticipare gli show nel Regno Unito ed Europa previsti per febbraio e marzo 2021. Spero davvero di poter fare questi show e saprò dirvi quando sarà possibile farli nel nuovo anno. Non vedo l’ora di vedervi tutti in tour appena sarà sicuro poterlo fare”.

I concerti, in programma a Bologna e Torino, avrebbero dovuto essere di supporto al suo ultimo album di inediti – Fine Line – dal quale ha appena estratto Golden. Il video dell’ultimo singolo è stato girato in Italia, in Costiera Amalfitana, con un dietro le quinte che rivela un saluto in italiano rivolto alle tante fan presenti sul posto.

Il secondo album di inediti di Harry Styles ha appena compiuto un anno, senza che ancora ci sia stata la possibilità di presentare dal vivo tutta la musica che ha pensato per la sua ultima prova sulla lunga distanza. Dall’album ha già estratto i singoli Fine Line, Watermelon Sugar, Adore You, Lights Up, Falling e Golden.

Il 2020 avrebbe dovuto essere anche l’anno della reunion degli One Direction, poi ridotta a un sito nel quale sono stati inseriti i migliori momenti della band, a iniziare dai primi passi compiuti a X Factor. L’ultimo a lasciare la casa discografica di Simon Cowell è stato Louis Tomlinson, che ha definitivamente spento ogni speranza di reunion del gruppo.