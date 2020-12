I commenti su Harry Styles a Ogni Mattina stanno inondando i social di polemiche. Sullo schermo sono state proiettate le immagini che mostravano l’ex One Direction in abiti femminili, riprendendo il servizio di Vogue al quale la popstar ha partecipato per lanciare un messaggio forte sul gender fluid.

La scelta non è piaciuta a tutti e già nel mese di novembre il dissenso contro la campagna promossa da Vogue con Harry Styles come testimonial aveva scatenato i commenti indignati anche da una certa fazione politica. Oggi, sui social, impera lo slogan “Ogni Mattina is over party”, dove “is over party” indica un qualcosa che non è più gradito, che non verrà più considerato.

A scatenare le polemiche è stato il commento della giornalista Caterina Collovati: “Non è un messaggio di libertà, è un messaggio circense, mi viene in mente il pagliaccio del circo“, ha riferito mentre l’interlocutore le faceva notare una certa esagerazione. Per questo, in queste ore, si moltiplicano i cori di protesta contro la giornalista che viene accusata di non aver afferrato l’intento di Vogue.

I fan di Harry Styles stanno twittando per ricordare alla Collovati che l’artista è una popstar seguita e amata in tutto il mondo soprattutto per la sua carriera solista. Per il momento la giornalista e opinionista non ha ancora risposto alle polemiche contro di lei e contro la sua affermazione.

L’intervento su Harry Styles a Ogni Mattina dimostra, in un certo senso, che la campagna di sensibilizzazione messa in atto da Vogue ha ottenuto quell’effetto sperato del “far parlare”: la stessa popstar, per esempio, nell’intervista rilasciata in occasione del servizio aveva riferito che sognava la rottura di ogni barriera e la libertà espressiva anche nel modo di vestire, elementi che ancora oggi – a giudicare dai social – suscitano polemiche e prese di posizione.