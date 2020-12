Slitta il concerto di Louis Tomlinson a Milano nel 2021. Il live, inizialmente in programma nell’estate 2020, è stato rimandato al mese di febbraio 2021 per poi essere nuovamente riprogrammato.

La nuova data del concerto di Louis Tomlinson a Milano nel 2021 è quella del 30 agosto. L’evento, dunque, torna ad essere tra quelli della programmazione estiva milanese e slitta di più di un anno. Inizialmente atteso per il 29 luglio 2020 al Carroponte di Milano, l’evento è stato prima cancellato e poi spostato al Fabrique nella data del 5 febbraio 2021.

Giunge oggi in rete la notizia di un nuovo posticipo del concerto. La nuova data di Louis Tomlinson a Milano nel 2021 è quella del 30 agosto, si spera la definitiva. Resta confermata, invece, la location del Fabrique.

Lo spostamento si deve al perdurare dell’emergenza sanitaria Covid-19 che non ha permesso lo svolgimento degli eventi musicali già programmati per tutto lo scorso anno. Alla luce delle ultime notizie, sembra che neanche l’inverno 2021 consentirà lo svolgimento di eventi musicali in presenza. Quello di Louis Tomlinson, infatti, non è il primo concerto ad essere spostato nuovamente.

I biglietti acquistati per la data di Milano restano validi per il nuovo appuntamento. Special guest del concerto e opening act dell’evento sono Only The Poets.

La tappa italiana fa parte del tour internazionale da solista dell’ex componente degli One Direction, costretto integralmente ad un altro posticipo. Chi non avesse ancora acquistato i biglietti potrà farlo sia su TicketOne che su TicketMaster, online e nei punti vendita fisici.

Louis Tomlinson si sarebbe dovuto esibire in Italia per altri due appuntamenti del tour mondiale, rispettivamente a Palmanova (UD) e a Roma. Il concerto di Palmanova è ufficialmente annullato e i biglietti verranno rimborsati. I fan in possesso dei biglietti, dovranno presentare richiesta di rimborso dal 1° febbraio 2021 al 15 febbraio 2021.

Risulta al momento annullato anche il concerto in programma a Rock In Roma.