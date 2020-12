Abbiamo generalizzati problemi YouTube che dobbiamo prendere decisamente in considerazione oggi 14 dicembre. Come si può notare dall’immagine che vi ho riportato ad inizio articolo, infatti, l’anomalia è differente rispetto a quella che abbiamo esaminato su OptiMagazine alcune settimane fa. Per farvela breve, è possibile accedere al sito e si possono effettuare delle ricerche al suo interno per individuare il video di interesse da riprodurre, ma è a questo punto che si verifica l’anomalia del giorno.

Occhio ai problemi YouTube del 14 dicembre durante la riproduzione video

In sostanza, problemi YouTube del 14 dicembre si vengono a creare al momento della riproduzione di un video. Ecco perché ho deciso di riportare la schermata che ho visualizzato pochi istanti fa. Dunque, non è un’anomalia server nella sua accezione classica, ma un bug decisamente singolare che consente da un lato l’accesso al sito, ma non il via al video che abbiamo selezionato. Al momento non abbiamo comunicazioni ufficiali dello staff, fermo restando che molti altri servizi Google stanno facendo emergere problematiche simili. Anche a questo disservizio, non a caso, abbiamo dedicato un articolo specifico.

La curva delle segnalazioni sui problemi YouTube del 14 dicembre può essere monitorata in tempo reale su Down Detector, coi commenti degli utenti che confermano a conti fatti il malfunzionamento appena descritto. Insomma, una situazione probabilmente senza precedenti, per la particolare anomalia che stiamo riscontrando e per l’assenza di un feedback utile a chiarire quanto avvenuto. A quanto pare non solo in Italia.

In ogni caso, i problemi YouTube pare stiano rientrando rispetto a quelli che invece risultano ancora in corso con diversi servizi Google. Vedremo nei prossimi minuti se ci sarà o meno un generale miglioramento della situazione. L’auspicio è che si tratti di un disservizio di poco conto, gestibile e risolvibile nel giro di pochi minuti. A voi come vanno le cose?