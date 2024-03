Nome: Tyler

Cognome: Blevins

Anno di nascita: 1992

Città: Detroit

Piattaforme: YouTube, Twitch

Categoria: Gaming

Chi è Ninja

Nato nel 1992 a Detroit, Tyler Blevins si è trasferito con la famiglia a Chicago quando era ancora in fasce. Dopo aver conseguito il diploma presso la Grayslake Central High School si tuffa nel mondo del gaming e scopre le enormi risorse e opportunità offerte dalle piattaforme. Nel 2009 si fa notare per i suoi gameplay con Halo 3 fino a rendersi noto come streamer nel 2011. I suoi record lo portano ad entrare nella Luminosity Gaming nel 2017, poi inizia la sua avventura con Fortnite Battle Royale.

Nel frattempo approda su Twitch, dove batte un altro record: è il primo streamer a superare i 3 milioni di follower. Tra i suoi sfidanti, organizza partite con Drake e Travis Scott. Nel 2018 si sposa con Jessica, sua attuale moglie. Nel mondo dei social e degli streamer, Tyler Blevins è conosciuto come Ninja. Nel corso della sua attività fa anche tanta beneficenza: nel 2018 ha raccolto 110 mila dollari a favore della American Foundation For Suicide Prevention; nello stesso anno ha donato 2500 dollari all’Alzheimer Association.

La malattia

Il 26 marzo 2024 Ninja ha reso nota la sua diagnosi di un melanoma, un cancro alla pelle, con un post pubblicato su X. La diagnosi è arrivata a seguito di un controllo di routine dal dermatologo. Le sue parole: “C’era un neo sulla parte inferiore del mio piede che volevano rimuovere per sicurezza. È risultato essere un melanoma“. I medici, ha raccontato Ninja, si dicono ottimisti in quanto la malattia si trova alle prime fasi.

“Prendete questo messaggio come un invito a sottoporvi ai controlli della pelle”, ha detto Tyler Blevins ai suoi fan. Oggi Ninja vanta 18 milioni di abbonati al suo canale Twitch.

