Una specifica fetta di utenti sta riscontrando problemi YouTube negli ultimi giorni. Questi ultimi riguardano il lento caricamento dei video della piattaforma di Google, anche la scarsa qualità dei filmati rispetto al solito standard. Altri lamentano determinate anomalie nel momento in cui provano a visualizzare i filmati a schermo interno o nella modalità cinema. Lungi dall’essere un’anomalia di natura tecnica, è il caso di sottolineare prima di tutto perché le difficoltà investono determinati clienti al posto di altri.

In merito alla spinosa questione, è stato creato un post apposito su Reddit. In quest’ultimo è stato messo in evidenza come i problemi YouTube di caricamento dei video e non solo si siano manifestati per coloro che hanno l’adblock attivo, ossia gli utenti che tentano (con lo specifico tool) di bloccare l’avvio degli annunci pubblicitari attraverso la piattaforma di Google.

Proprio per quanto appena riportato, sarebbe evidente quanto segue: l’azienda di Mountain View starebbe mettendo in campo degli escamotage “per punire” gli utenti che usano Adblock per non visualizzare i suoi annunci pubblicitari. Naturalmente non escluderebbe la visione di filmati ma renderebbe l’esperienza degli utenti decisamente meno fluida. Anche le difficoltà con le modalità a schermo intero e cinema rientrerebbero in questo tipo di discorso.

Una conferma effettiva dell’ipotesi appena formulata proverrebbe da una prova schiacciante: tutti i problemi YouTube fin qui riportati scompaiono semplicemente disattivando l’Adblock. A Google sta a cuore non perdere alcun introito dalla visualizzazione degli annunci da parte degli utenti. Allo stesso tempo, il suo obiettivo è quello di spingere un numero maggiore di clienti verso l’abbonamento Premium per non visualizzare più spot di alcun tipo (come è noto, al costo di 11,99 euro al mese). Ora staremo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni e dunque se le anomalie ora di scena continueranno ad essere tali, senza sostanziali cambiamenti.

