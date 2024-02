Nome: Guglielmo

Cognome: Scilla

Anno di nascita: 1987

Città: Roma

Piattaforme: YouTube

Categoria: Comedy

Chi è Willwoosh

Per gli internauti più navigati, Willwoosh è un nome che ormai fa parte della storia. Nato a Roma nel 1987, Gabriele Scilla – questo il suo nome di battesimo – si diploma al liceo classico Giulio Cesare per poi postare i suoi primi contenuti su YouTube. La sua simpatia e le sue parodie dei film più famosi lo rendono subito popolare: nel 2011, infatti, il suo canale è il più visitato d’Italia.

Tra il 2013 e il 2015 si prende una pausa, dopo la quale inaugura la rubrica Vita Buttata in cui trasmette i messaggi vocali mandati dai suoi follower per commentare i temi di attualità precedentemente proposti dallo stesso Guglielmo sul gruppo Facebook ufficiale. Nel frattempo, grazie al suo talento viene scritturato per il cinema e nel 2010 debutta nel film Una Canzone Per Te di Herbert Simone Paragnani. La sua esperienza attoriale si affianca a quella da conduttore: nel primo caso scrive la webserie Freaks! insieme a Claudio Di Biagio e Matteo Bruno, nel secondo conduce A Tu Per Gu con Luca Leoni su Radio DeeJay.

La carriera nel mondo del cinema continua con Matrimonio A Parigi di Claudio Risi nel 2011 e Fuga di Cervelli di Paolo Ruffini nel 2013.

Vita privata

Il 13 settembre 2017 Willwoosh decide di esporre la sua vita privata facendo coming out con un video ironico postato sul suo canale YouTube. Con il pretesto di elencare le 10 cose che gli piacciono e le 10 che non gli piacciono, nel primo caso tra le voci elencate aggiunge “il ca**o” e nel secondo caso aggiunge “la fi*a”.

Così facendo, senza preparare il pubblico, Willwoosh ha spontaneamente parlato di sé rompendo il ghiaccio su un argomento che oggi è tristemente ancora un tabù per molti utenti del web.

Continua a leggere su optimagazine.com