Nome: Mirko

Cognome: Alessandrini

Data di nascita: 1989

Città: Roma

Piattaforme: YouTube, Twitch

Categoria: Gameplay

Chi è Cicciogamer89

Al secolo Mirko Alessandrini, Cicciogamer89 nasce fondamentalmente su YouTube per una rivalsa. Nel 2010 Mirko apre il primo canale YouTube che tuttavia viene subito buttato giù dalla piattaforma dopo aver raggiunto i 1000 iscritti. Nel 2012 ci riprova, e nasce il fenomeno.

Nato a Roma nel 1989, Mirko Alessandrini tenta di sbarcare il lunario come facchino e fornaio. Su YouTube trova la sua vocazione, e negli anni ’10 dei 2000 si impegna per postare i suoi video. Il suo punto di forza è il gameplay – come del resto suggerisce il suo nome – basato fondamentalmente su Slenderman e Minecraft.

Col tempo il suo format viene esteso su altri videogiochi come Fifa e MotoGP 15, e inizialmente Cicciogamer89 non mostra il suo volto. Le cose cambieranno quando aprirà il suo vlog e quando aprirà il nuovo programma In Cucina con Ciccio. Oggi Cicciogamer89 è uno dei gameplayer di riferimento di tutto il mondo social.

L”‘aggressione” al Romics e il caso dei panini gratis

Il 1° ottobre 2016 Mirko Alessandrini è stato attaccato per due volte mentre firmava autografi al Romics: un utente gli aveva lanciato per due volte un cornetto alla Nutella e il caso finì su YouTube dove Cicciogamer89 postò la sua reazione e l’autore rivendicò il gesto.

Più tardi le due parti si chiarirono e l’episodio passò alla storia come Nutellagate. Autore di quattro libri, di Cicciogamer89 è nota anche la sua battaglia contro l’obesità per la quale si è sottoposto a un intervento di gastrectomia insieme al fratello.

Nel gennaio 2024 Cicciogamer89, per inaugurare un pop up store nel quartiere Ostiense di Roma, ha offerto panini gratis ai suoi fan che però, con il tam-tam della notizia, sono arrivati a centinaia. Lo youtuber ne aveva promessi 500, ma a fare la fila erano circa un migliaio.

L’episodio aveva scatenato non poche polemiche.

