Oggi 14 dicembre si registrano problemi Gmail e Google Meet: la maggior parte dei servizi del colosso di Mountain View non funzionano, non offrendo ai propri utenti la possibilità di svolgere le proprie attività quotidiane (almeno da qualche minuto a questa parte).

Le segnalazioni sono tante, troppe per poter pensare la situazione possa risolversi nel giro di poco tempo. Il client di posta elettronica non consente l’accesso, e quindi l’opportunità di consultare la propria casella, né tanto meno di ricevere ed inviare messaggi. Lo stesso può dirsi dell’applicazione di teleconferenza di Big G, anch’essa a terra insieme ad altri servizi, quali YouTube, Google Drive e Google Hangouts. Immaginiamo saranno saltate molte delle interrogazioni previste, visto il particolare momento che stiamo vivendo, in cui la didattica a distanza la fa da padrona.

I problemi Gmail e Google Meet di oggi 14 dicembre sembrano perdurare: non sappiamo per quanto ancora ne avranno, ma sta di fatto che i down appaiono piuttosto pronunciati. Speriamo di potervi dare altre notizie il prima possibile, e magari anche di capire quale possa essere la causa del disservizio. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.

AGGIORNAMENTO 13.21: la situazione, anche se lentamente, pare stia migliorando, almeno stando a giudicare dalla progressiva diminuzione delle segnalazioni relative ai problemi Gmail e Google Meet, che si accompagnano naturalmente a quelle legate agli altri disservizi che hanno colpito le varie piattaforme del colosso di Mountain View. Ai più furbetti magari non sarà nemmeno dispiaciuto dover rinunciare alle attività offerte dall’applicazione di teleconferenza (fa sempre comodo saltare un’interrogazione quando non si è abbastanza preparati per un qualsiasi motivo), anche se il funzionamento generale dei servizi Google sta per essere progressivamente ripristinato. Bisognerà avere solo un altro po’ di pazienza perché tutto rientri.