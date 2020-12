L’orrore di Biohazard, nato nel lontano 1996, riemergerà dall’oscurità grazie all’uscita di Resident Evil 8 Village. Si tratta, come molti appassionati di gaming già sapranno, del prossimo capitolo della celebre saga survival horror, ancora una volta con una impostazione con visuale in prima persona come già accaduto per il settimo episodio del 2017. Un titolo, questo, pensato espressamente da Capcom per graziare PC e console next-gen a marchio Sony e Microsoft – quindi le richiestissime PS5, Xbox Series X e Xbox Series S -, con versioni old-gen ancora in forse nelle fucine della software house giapponese – resta da vedere se saranno confermate dopo il disastro in termini di prestazioni del recente Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED su PS4 e Xbox One.

E se è vero che il debutto è fissato genericamente per i primi mesi del 2021, allo stesso modo è naturale che i gamer siano costantemente in allerta per captare rumor e anticipazioni assortite su Resident Evil 8. Non a caso, anche in data odierna la produzione a tinte horror del colosso di Osaka è protagonista di un interessante leak. In particolare, sulle pagine del portale DSOGaming sono apparse alcune immagini – da ammirare seguendo questo link – mai viste prima, e che mostrano una delle spaventose creature da affrontare nel corso dell’avventura messa in piedi dagli sviluppatori dagli occhi a mandorla. Si tratta della versione aggiornata del Molded, un essere con cui gli appassionati si sono già confrontati nel più recente capitolo di Resident Evil.

Non solo, di recente Capcom ha confermato la volontà, con Resident Evil 8 Village, di supportare le futuristiche funzionalità del DualSense, il nuovo controller di Sony concepito per la sua PS5. Il tutto sfruttando anche la maggior potenza computazionale della macchina per dare vita a un’esperienza horror estremamente immersiva. Tra le altre cose, si farà affidamento sul Ray Tracing, sul Tempest 3D Audio, e su feedback aptico e grilletti adattivi per aumentare esponenzialmente il coinvolgimento degli utenti. Anche voi non vedete l’ora di saperne – molto – di più?