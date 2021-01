C’è grande fermento tra i fan dei giochi di genere survival horror in vista dell’uscita di Resident Evil Village. Si tratta, come molti di voi già sapranno, dell’ottavo capitolo regolare del franchise di casa Capcom, pronto a debuttare il prossimo 7 maggio 2021 su PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X e Xbox Series S. Un titolo che vedrà il ritorno di Ethan Winters nei panni dell’improvvisato protagonista, così come quello del “veterano” Chris Redfiled, in un ruolo ancora tutto da definire – ma per cui sono già partite le inevitabili teorie da parte della community.

E se è vero che la narrazione ci trascinerà in un inquietante castello abitato da streghe, vampiri e lupi mannari, allo stesso modo sia la stampa specializzata che il pubblico paiono aver apprezzato la direzione presa dal team di sviluppo di Osaka per dare vita ad una nuova storia orrorifica nell’universo di Biohazard. Non dovrebbe stupire allora che siano in tanti quelli già interessati all’acquisto di Resident Evil Village. Proprio per loro, in vista della primavera, la divisione italiana di Amazon ha già aperto i pre-order del videogame, almeno per la versione fisica destinata a PlayStation 5, console di nuova generazione di Sony – attualmente introvabile, ma dalle scorte in arrivo. Le altre edizioni, invece, arriveranno presumibilmente nelle prossime settimane sul noto sito di eCommerce fondato e capitanato da Jeff Bezos.

Su Amazon.it è disponibile per il momento solo la Standard Edition di Resident Evil Village per PS5 al prezzo di 69,99 euro, ma sappiamo che il gioco verrà venduto anche in versione Digital Deluxe Edition – quindi solo digitale – e in Collector’s Edition. I bonus pre-order prevedono il ciondolo per arma Mr. Raccoon, il kit di sopravvivenza, e in esclusiva PlayStation la mini colonna sonora digitale: