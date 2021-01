Non ci sarà solo Resident Evil Village. A maggio, i fan della saga survival horror potranno testare pad alla mano anche l’atipico Resident Evil Re:Verse, esperienza multiplayer che fa scendere in campo i volti più noti dell’intera narrazione zombesca made in Capcom. Un progetto, questo, che la casa di Osaka ha svelato in via ufficiale sul palco virtuale dello speciale showcase dedicato a Resident Evil, che ha fissato pure la release dell’ottavo, attesissimo capitolo.

Il titolo online dall’impianto shooter raccoglie l’eredità del recente Resident Evil Resistance – qui per la recensione della modalità gratuita del remake di Resident Evil 3 Nemesis -, accelerando però il ritmo di gioco. Ed è stato realizzato come regalo da scaricare gratuitamente per festeggiare il 25esimo anniversario del franchise. E se è vero che non tutti sono rimasti colpiti dal primo trailer, ora è possibile farsi un’idea più approfondita delle meccaniche plasmate da Capcom grazie al filmato presente poco più in basso in questo stesso articolo. La clip, della durata di circa 90 minuti, è stata pubblicata su YouTube da uno dei fortunati gamer che hanno partecipato alla fase di beta testing di Resident Evil Re:Verse, riservata agli iscritti al programma di Ambasciatori di Resident Evil.

Il gameplay di Resident Evil Re:Verse si basa su scontri in Deathmatch a squadre con team composti da 6 giocatori, ed ha una natura cross-gen. Questo significa che sarà disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S, senza però ottimizzazioni specifiche per le piattaforme di nuova generazione. Mentre Resident Evil Village mette sul piatto una spettacolare grafica realistica, Re:Verse sceglie un comparto artistico in cel-shading, con Leon, Claire, Jill, il Nemesis e tanti altri personaggi da scegliere per sconfiggere la squadra avversaria. Cosa ne dite, il video di gameplay odierno è riuscito ad incuriosirvi?