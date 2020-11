Gli appassionati di videogiochi avranno sicuramente già cerchiato a più tinte di rosso sui propri calendari la data del 19 novembre 2020. Sì perché, per i pochi che ancora non lo sapessero, si tratta del giorno scelto da “mamma” Sony per il grande debutto di PS5 in Italia. La console di nuova generazione made in Japan arriverà sul mercato mettendo sul piatto caratteristiche tecniche bestiali e un parco titoli già piuttosto nutrito – tra cui spiccano soprattutto Marvel’s Spider-Man Miles Morales e il remake di Demon’s Souls -, assieme ad un pad decisamente innovativo.

Con PS5, la “grande S” ha infatti deciso di mandare in pensione il DualShock dopo ben quattro generazioni in favore del DualSense, controller futuristico e carico di feature mai viste prima nell’universo in pixel e poligoni. Quello stesso pad che è tornato di recente sotto le luci della ribalta grazie al video teardown visibile poco più in basso in questo stesso articolo, pubblicato su YouTube dal canale TronicsFix.

Il filmato permette allora di ammirare il DualSense di PS5 disassemblato, così da osservare ogni componente nel dettaglio, e finalmente in alta definizione. Non si tratta dunque di uno stress test, ma di un modo per comprenderne meglio la costruzione e i livelli di riparabilità dell’ultimo controller del colosso nipponico. Il pad si avvale di un motore aptico e di grilletti dorsali di tipo adattivo, con l’obiettivo di rendere ancora più immersiva e coinvolgente l’esperienza di gioco per gli utenti finali. In particolare, i dorsali sono in grado di cambiare comportamento a seconda dell’azione che stiamo svolgendo, andando a restituire sensazioni diverse ogni volta che ricaricheremo un ‘arma, premeremo l’acceleratore di un’auto o ancora premeremo il grilletto.

Il teardown di oggi mostra da vicino come sia possibile per PS5 mettere a disposizione degli acquirenti queste tecnologie innovative, con i dorsali che vanno a cambiare dinamicamente la loro resistenza iniziale. Il tutto affiancato dalla già citata vibrazione aptica, che è in grado di farci percepire le diverse resistenze dell’acqua, della sabbia, di un terreno sconnesso o degli attacchi subiti.