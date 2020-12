Era addirittura il 2012 quando i ragazzi di CD Projekt RED annunciarono al mondo di essere al lavoro su Cyberpunk 2077, videogame ispirato direttamente al celebre gioco da tavolo degli anni ’80 Cyberpunk 2020. Ed è stato proprio il 2020, otto anni dopo, ad essere scelto come il periodo di lancio del titolo, approdato sugli scaffali di tutto il mondo lo scorso 10 dicembre dopo una lunga tradizione di rinvii. Le porte della cittadina fittizia di Night City si sono quindi spalancate per tutti i giocatori tra PC, PS4, Xbox One, Google Stadia e console next-gen a marchio Sony e Microsoft – quindi PS5, Xbox Series X e Xbox Series S -, con l’update gratuito per la nuova generazione pronto solo per la prossima primavera.

Come ormai ampiamente noto, però, il lancio dell’ambizioso RPG con visuale in prima persona dagli stessi autori della trilogia ruolistica di The Witcher è stato afflitto da profonde differenze legate alle performance del titolo sugli hardware da gaming al momento disponibili sul mercato. In particolare, mentre l’offerta ludica messa sul piatto da Cyberpunk 2077 su PC e Stadia è assolutamente eccellente, le versioni per PS4 e Xbox One sono afflitte da una pletora di bug e criticità, che non permettono alla produzione dello studio polacco di brillare come meriterebbe. A fronte delle inevitabili lamentare da parte della community, ora CD Projekt ha deciso di rompere il silenzio e di indirizzare una lunga lettera aperta agli appassionati delusi, pubblicandola sul proprio account Twitter:

Cari giocatori, prima di tutto vorremmo iniziare scusandoci per non aver mostrato il gioco su console base old-gen prima della sua uscita e, di conseguenza, non permettendovi di prendere una decisione più informata sul vostro acquisto. Avremmo dovuto prestare maggiore attenzione a farlo funzionare meglio su PS4 e Xbox One.

Nello stesso messaggio, la software house promette che un supporto intenso per migliorare le performance di Cyberpunk 2077 sui due hardware, tramite un fitto programma di aggiornamenti. Il primo arriverà entro una settimana, mentre due grandi patch arriveranno a gennaio e febbraio 2021. Non solo, è stato pure annunciato un programma di rimborsi per chi ha comprato le versioni old-gen, sia tramite PSN e Xbox Store che rivolgendosi direttamente alla compagnia all’indirizzo email helpmerefund@cdprojekred.com da oggi – lunedì 14 dicembre – sino al 21 dicembre.