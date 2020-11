Chiacchierato per anni tra forum e siti specializzati, Resident Evil 8 è stato poi finalmente svelato in via ufficiale da Capcom in occasione dell’evento settembrino dedicato a PlayStation 5, console di nuova generazione a marchio Sony in uscita in Italia il prossimo 19 novembre. Con un primo trailer – che potete recuperare poco più in basso in questo stesso articolo -, il colosso di Osaka ha quindi mostrato al mondo l’evoluzione della sua celebre saga survival horror, confermando di aver scelto ancora una volta una visuale in prima persona e il protagonista Ethan Winters, per un setting che pare ancora più terrificante di quello del settimo capitolo.

Village, questo il sottotitolo, ci trascinerà in un misterioso e minaccioso villaggio, portandoci ad esplorare pure una oscura foresta e un castello medievale, in cui dovremo combattere come di consueto con mostruosità assortite. E se è vero che l’attesa di fan e curiosi è già alle stelle, nelle ultime ore Resident Evil 8 è stato protagonista di una massiccia fuga di notizie. Come potete verificare voi stessi sulle pagine di ResetEra, pare che il prossimo episodio uscirà ad aprile del 2021, non solo su PC, PS5 e Xbox Series X – compresa la sorellina più economica e compatta Xbox Series S -, ma pure su PS4 e Xbox One. I leak riferisce pure del lancio di una demo prima del debutto, così da permettere a tutti di testare con mano la nuova declinazione del franchise orrorifico per eccellenza.

Non solo, i rumor spaziano anche sul futuro di Biohazard. Assieme a Resident Evil 8, sempre a sentire la stessa fonte, Capcom sarebbe allora al lavoro un gioco multiplayer conosciuto internamente come il nome in codice Project Highway/Village Online e definito “un Battle Royale o qualcosa di simile”. A chiudere, anche l’arrivo di Resident Evil 4 in realtà virtuale su Oculus Rift. Non ci resta che attendere per scoprire se la società nipponica andrà a confermare o smentire questi rumor.