Resident Evil, la serie di videogiochi horror amata in tutto il mondo che quest’anno celebra il suo venticinquesimo anniversario, sta per sbarcare su Netflix con una nuovissima serie animata, dal titolo Resident Evil: Infinite Darkness: durante lo showcase dedicato alla saga di Capcom, è emerso un nuovo trailer di questo ambizioso progetto.

Le prime immagini di Resident Evil: Infinite Darkness mostrano Claire Redfield e Leon Kennedy, i protagonisti dell’amatissimo Resident Evil 2 apparsi anche nel recente remake del 2019, alle prese con una terribile epidemia che minaccia non solo la tenuta della Casa Bianca, ma diventa ben presto un pericolo pandemico per l’intero paese. I videogiocatori saranno probabilmente felici di notare uno stile grafico che, servendosi della computer grafica, ricorda molto da vicino gli ultimi titoli del franchise.

A tal proposito, il regista di Resident Evil: Infinite Darkness Eiichirō Hasumi, noto per aver lavorato a prodotti del calibro di Assassination Classroom, ha dichiarato: “Anche se questo è un anime completamente in computer grafica, mi sono sforzato di adattare il lavoro della telecamera e l’atmosfera delle luci per richiamare delle riprese live-action, così da infondere nel progetto un certo senso di realismo“. Inoltre, ha aggiunto che essere coinvolto in un’opera con una storia così lunga e con così tanti fan gli ha procurato “molta più gioia che agitazione. Spero che sia i fan di Resident Evil che quelli che non lo sono possano godersi la serie tutta d’’n fiato“.

Lavorando a Resident Evil: Infinte Darkness “ho ereditato lo spirito delle molte persone che hanno lavorato ai precedenti titoli di Resident Evil“, ha invece dichiarato Yugo Kanno, compositore di Infinite Darkness che ha lavorato a titoli ben noti come Psycho-Pass e Le bizzarre avventure di JoJo, aggiungendo che “consapevole che questo lavoro sarebbe uscito su Netflix, mi sono concentrato sul lavoro come se si trattasse di un film hollywoodiano, in modo che anche gli spettatori d’oltreoceano possano goderne”. Insomma, l’obiettivo sembra essere quello di trasporre fedelmente le atmosfere della storica saga ma con un occhio rivolto all’impatto scenico dei blockbuster americani: “Non mi era del tutto chiaro che questa fosse una serie animata durante la produzione, tanto che mi sembra di rendermene conto soltanto adesso” ha aggiunto Kanno.

Resident Evil: Infinte Darkness sarà disponibile a partire da luglio 2021 e vedrà la partecipazione di Nick Apostolides e Stephanie Panisello che presteranno la voce ai due protagonisti, così come avvenuto per il videogioco remake di qualche anno fa per PC e console della scorsa generazione.