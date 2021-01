Gli appassionati di survival horror guardano a Resident Evil Village con un certo interesse ed avranno sicuramente già cerchiato a più tinte di rosso – sangue! – il 7 maggio 2021. E’ infatti questa la data di uscita ufficiale dell’ottavo capitolo su PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X e Xbox Series S, annunciata da Capcom nel corso del recentissimo Resident Evil Showcase in streaming. Per altro pubblicando in contemporanea un trailer dal sapore gotico e seducente, nonostante i tanti pericoli e le mostruosità assortite presenti – potete (ri)vederlo nel nostro articolo dedicato.

E se è vero che l’ultima clip ci ha permesso di scoprire qualche informazione aggiuntiva sulla prossima declinazione del franchise e su cosa dobbiamo aspettarci dal riorno di Ethan Winters – già eroe improvvisato del divisivo Resident Evil 7 Biohazard. Come se non bastasse, nelle ultime ore il colosso di Osaka è andato a rilasciare pure la cover ufficiale del videogame orrorifico, ben visibile sul sito di Resident Evil Village. L’artwork presente in copertina, come spesso accade per i titoli particolarmente “caldi”, ha subito attirato la community di fan, che si sono lanciati in tutta una serie di ipotesi e speculazioni sulla narrazione della produzione nipponica.

Questo perché sulla cover di Resident Evil Village si può vedere in primo piano il volto del veterano Chris Redfield – protagonista del primo capitolo, per altro tra i Games With Gold di febbraio 2021 su Xbox One e Xbox Series X e S -, che va a fondersi con quello di un lupo, con l’occhio illuminato di giallo. Considerato che già sappiamo che la trama verterà su vampiri e lupi mannari, vien da sé che si stiano diffondendo ipotesi che vorrebbero proprio Chris Redfield destinato a tramutarsi in un lupo mannaro. La foto – visibile poco più in alto – resta comunque tale: per sapere tutta la verità sarà necessario attendere il mese di maggio, quando il videogame approderà sugli scaffali fisici e digitali.