Adesso che la One UI 3.0 basata su Android 11 in versione finale è disponibile per i Samsung Galaxy S20 ci si chiede quando toccherà ai Samsung Galaxy S20 FE, reduci dall’aggiornamento di sicurezza di dicembre 2020, che purtroppo non ha risolto i problemi del touchscreen che interessano alcune unità. Come riportato da ‘SamMobile‘, il colosso di Seul non ha ufficialmente detto nulla relativamente alla distribuzione della One UI 3.0 con Android 11 per i Samsung Galaxy S20 FE (l’ammiraglia non è nemmeno stata inclusa nel programma beta, in corso da circa due settimane). Ad ogni modo, questo non dovrebbe voler dire che i proprietari del dispositivo dovranno attendere ancora a lungo.

Max Weinbach è convinto che l’upgrade possa arrivare a bordo del Samsung Galaxy S20 FE il 27 dicembre, ovvero a distanza di poche settimane da oggi ed un paio di giorni prima che il 2020 volga al termine. Il leaker ha anche affermato che la serie dei Samsung Galaxy Note 20 potrebbe ottenere l’aggiornamento pubblico di Android 11 con One UI 3.0 il 14 dicembre. Bisogna comunque tenere presente che queste sono semplici previsioni, che potrebbero o meno realizzarsi. Nel caso dei Samsung Galaxy Note 20 le stime sembrano essere del tutto plausibili, come pure il fatto che il Samsung Galaxy S20 FE segua lo stesso percorso subito dopo.

Detto questo, basti sapere che sia il Samsung Galaxy Note 20 che il Samsung Galaxy S20 FE, come sopra già accennato, stiano entrambi ricevendo l’aggiornamento di sicurezza di dicembre 2020, in attesa di poter convolare a nozze con la One UI 3.0 con Android 11 in versione stabile entro la fine dell’anno (almeno questa è la speranza di un po’ tutti i possessori dei dispositivi). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.