Era solo questione di tempo prima che il Samsung Galaxy S20 ricevesse One UI 3.0 anche in Italia, chiaramente basata su Android 11 ed in versione finale. Questa mattina vi avevamo parlato in questo articolo della disponibilità dell’aggiornamento al di fuori dei confini tricolori, che sono nel frattempo stati varcati come testimoniano i lettori di ‘SamMobile‘. Il pacchetto G98xxXXU5CTKG starebbe compiendo il proprio ingresso in Italia, UK, Germania, Francia, Polonia ed in alcuni Paesi del Nord Europa, nonostante non sia ancora stato annunciato dal colosso di Seul.

Il lancio potrebbe essere frutto di un errore, o di chissà che altro. Il programma beta One UI 3.0 era in corso oramai da circa due mesi, e c’erano segnali crescenti che fosse in dirittura d’arrivo, con la versione finale pronta per essere rilasciata ben presto. Il colosso di Seul si era impegnato a far sì che la serie dei Samsung Galaxy S20 potesse ricevere l’aggiornamento alla One UI 3.0 con Android 11 prima della fine dell’anno. Gli utenti che avevano eseguito il firmware beta stanno adesso ricevendo la versione stabile in modalità OTA (Over-The-Air).

L’azienda sudcoreana ha mantenuto la sua promessa, come dimostrano i rilasci che si stanno via via susseguendo nei Paesi che vi abbiamo sopra indicato, Italia compresa. Al momento, la distribuzione nel nostro mercato sembra essere partita per i Samsung Galaxy S20 no brand, ovvero quei modelli non direttamente venduti tramite il contributo degli operatori telefonici (in quel caso parleremmo di versioni brandizzate, per le quali l’aggiornamento pure è previsto, anche se arriverà probabilmente in un secondo momento). Le cose non potevano andare meglio per i Samsung Galaxy S20, pur aspettando i feedback di rito che di più ci diranno sulla resa effettiva di One UI 3.0 con Android 11. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.