I Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra hanno completato quattro anni sul mercato il mese scorso, il che significa che era giunto il momento che i tre telefoni smettessero di ricevere regolari aggiornamenti di sicurezza.

Come riportato da “SamMobile“, i Samsung S20, S20+ e S20 Ultra avrebbero dovuto smettere del tutto di ricevere aggiornamenti dopo quattro anni, ma il colosso di Seul ha deciso di estendere l’ancora di salvezza del supporto riducendoli ad un programma di aggiornamento trimestrale. Questa è una buona notizia per chiunque possieda quei telefoni, ma per coloro che hanno un Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra o S20 FE potrebbe essere rimasti sorpresi dal fatto che il produttore sudcoreano abbia declassato i propri telefoni ad un programma trimestrale, sebbene tali dispositivi siano stati lanciati sei mesi dopo la gamma dei Samsung Galaxy S20.

Ebbene, sembra che si sia trattato di un errore. L’azienda asiatica ha ora rimesso i Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra e S20 FE in un programma mensile sul suo sito Web del bollettino di sicurezza. Dovrebbero rimanere in tale programma per altri sei mesi, dopodiché possiamo aspettarci che inizino a ricevere aggiornamenti di sicurezza una volta ogni tre mesi. I Samsung Galaxy Note 20 e S20 FE sono attualmente sull’aggiornamento di sicurezza di marzo nella maggior parte dei mercati e ricevere la patch di aprile alla fine di questo mese. Anche i Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra utilizzano il firmware di marzo e, sebbene in alcuni mercati potrebbero ricevere l’aggiornamento di aprile questo mese, non è detto che la maggior parte degli utenti vedano un nuovo aggiornamento per i prossimi tre mesi. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso sono a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

