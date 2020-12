I possessori dei Samsung Galaxy Note 20 e S10 stanno già ricevendo l’ultimo aggiornamento di sicurezza Android per le loro ammiraglie: la cosa non dovrebbe neanche stupirci più di tanto, soprattutto da quando il colosso di Seul ha avviato l’implementazione della patch di dicembre 2020 all’inizio di questa settimana. Come riportato da ‘SamMobile‘, i Samsung Galaxy Note 20 starebbero apparentemente riscontrando alcuni problemi minori con questa versione del firmware: l’OEM ha attivato solo da poche ore l’interruttore di rilascio figurativo, iniziando lo spiegamento in modalità OTA (Over-The-Air) nella regione baltica.

Mentre la distribuzione suddetta è ancora in corso, ha già subito un rapido cambio di pacchetto: il che significa che il firmware attualmente in fase di rilascio a bordo dei Samsung Galaxy Note 20 (N986BXXU1ATK4) non è lo stesso che si è registrato al debutto un giorno fa (N986BXXS1ATK1). Si spera non ci saranno brutte sorprese per i proprietari del phablet di ultima generazione. Nel frattempo, la serie dei Samsung Galaxy S10 sta procedendo in maniera più fluida, senza intoppi tecnici di cui discutere. Il rilascio OTA dovrebbe impiegare diversi giorni per raggiungere una disponibilità più ampia a livello globale.

Si può provare a velocizzare un po’ le cose attraverso il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software‘ (sempre che il pacchetto risulti effettivamente disponibile per il vostro esemplare in quel momento), oppure provare a flasharlo manualmente (facendo molta attenzione durante il processo per non pagare caro anche il più piccolo errore, il cui danno non verrebbe coperto dalla garanzia). In ogni caso, è bene sapere che i proprietari dei Samsung Galaxy Note 20 e S10 possono disporre dell’ultimo upgrade con le patch di sicurezza di dicembre 2020. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.