Giungono proprio in queste ore alcune informazioni interessanti per i tanti utenti che, ancora oggi, si ritrovano con un Samsung Galaxy Note 20, considerando che in tanti parlano dell’avvenuta notifica relativa al nuovo aggiornamento di ottobre. Un segnale chiaro, che dà continuità a quello che vi abbiamo riportato circa un mese fa sul nostro magazine. Ecco perché questo venerdì occorre fare il punto della situazione, in modo da capire in quale direzione stiamo andando con un modello che, a conti fatti, siulta ancora molto popolare nel nostro Paese secondo le informazioni raccolte sui social.

Buon momento per il Samsung Galaxy Note 20: subito disponibile il nuovo aggiornamento di ottobre

Nello specifico, stiamo parlando delle versioni LTE (SM-N980F), senza dimenticare la variante 5G (SM-N981B), trattandosi di modelli che riceveranno l’aggiornamento di ottobre 2023 tramite le versioni firmware N980FXXS8HWJ1 e N981BXXS8HWJ1 rispettivamente. Secondo quanto riportato da una fonte come SamMobile nel corso delle ultime ore, pare che gli aggiornamenti siano disponibili in tutta Europa. Dunque, qualora non abbiate ricevuto l’apposita notifica sui vostri modelli, è probabile che la situazione si possa sbloccare nel corso delle prossime ore.

Ricapitolando, iI Samsung Galaxy Note 20 Ultra internazionale (SM-N986B) riceverà l’aggiornamento in Europa tramite la versione firmware N986BXXS8HWJ1. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, il Galaxy Note 20 Ultra legato all’operatore di riferimento riceverà l’aggiornamento di questo mese come N986USQS5HWI1, mentre il modello sbloccato va di pari passo con la versione del firmware N986U1UES5HWI1. Non aspettiamoci funzioni extra una volta scaricato il pacchetto software.

A voi, qui in Italia, è già arrivata la patch di ottobre per i Samsung Galaxy Note 20? Condividete con noi le prime sensazioni post download.