Il colosso di Seul ha rilasciato negli Stati Uniti l’aggiornamento di sicurezza di febbraio 2024 per la serie Samsung Galaxy Note 20 per le versioni bloccate dall’operatore. Ora, le unità sbloccate in fabbrica negli Stati Uniti hanno iniziato a ricevere l’upgrade. I modelli internazionali potrebbero riceverlo presto in altri Paesi.

Come riportato da “SamMobile“, il nuovo aggiornamento software per il Samsung Galaxy Note 20 è disponibile per i modelli sbloccati di fabbrica negli Stati Uniti e viene fornito con la versione firmware N98xU1UES6HXA1; ha una dimensione di download relativamente piccola. L’aggiornamento porta la patch di sicurezza di febbraio 2024 che mira a correggere 72 vulnerabilità di sicurezza riscontrate nella versione precedente del software. L’upgrade non apporta nuove funzionalità o miglioramenti delle prestazioni. Per adesso la disponibilità è limitata al mercato americano, ma rappresenta già una buona cosa che la situazione continui a muoversi per un device così datato. Se disponete di un modello sbloccato in fabbrica del telefono della serie Samsung Galaxy Note 20 negli Stati Uniti, ora potete verificare la disponibilità dell’aggiornamento sul vostro dispositivo accedendo a “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e Installa“.

Il Samsung Galaxy Note 20 è l’ultimo smartphone della serie Note. È stato lanciato alla fine del 2020 con Android 10 integrato ed ha ricevuto l’aggiornamento ad Android 11 alla fine del 2020, Android 12 alla fine del 2021 e Android 13 alla fine del 2022. Non è idoneo a ricevere l’aggiornamento ad Android 14, il che è un po’ triste. Il colosso di Seul avrebbe dovuto offrire Android 14 come ultimo aggiornamento del Samsung Galaxy Note 20. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com