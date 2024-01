Ci sono nuovamente indicazioni che dobbiamo prendere in esame in queste ore per quanto riguarda il Samsung Galaxy Note 20, con un particolare riferimento al tanto atteso aggiornamento di gennaio. Chi ancora sperava in qualche segnale sul fronte One UI 6.0 (per non parlare delle prospettive sul fronte One UI 6.1) deve mettersi l’anima in pace, in quanto a conferma di quanto riportato tempo fa su questa serie, l’intenzione del produttore coreano è di non estendere il programma ai dispositivi in questione. Insomma, una normale patch per i possessori del modello standard e del device Ultra.

Attenzione al Samsung Galaxy Note 20 con aggiornamento di gennaio: ulteriori riscontri da oggi

Secondo le indicazioni raccolte fino a questo momento, l’aggiornamento risulta disponibile in primis negli Stati Uniti, ma è probabile che possano arrivare segnalazioni dall’Italia e dal resto d’Europa già nelle prossime ore, come si percepisce tramite l’ultimo report fornito da SamMobile. Si apprende, come era facilmente prevedibile, che l’ultimo aggiornamento concepito per i Samsung Galaxy Note 20 non porta altro che correzioni di sicurezza. Insomma, programma seguito dal produttore coreano, in attesa di prendere atto dei feedback riguardanti la durata della batteria.

Del resto, c’era da aspettarselo, considerando il fatto che il Samsung Galaxy Note 20, insieme al Galaxy Note 20 Ultra, ha ricevuto l’ultimo aggiornamento delle funzionalità l’anno scorso con One UI 5.1. Lo stesso colosso asiatico ha lasciato intendere che la serie, da quel momento in poi, avrebbe potuto beneficiare solo degli aggiornamenti di sicurezza. L’appuntamento è stato puntualmente rispettato, fermo restando che qualche sorpresa sia sempre dietro l’angolo per gli utenti.

Solo nelle prossime ore, con l’arrivo dell’aggiornamento di gennaio anche in Italia, capiremo quale sarà il reale impatto sul Samsung Galaxy Note 20 dopo le informazioni preliminari di questa mattina.