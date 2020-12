L’aggiornamento di sicurezza di dicembre 2020 arriva anche sui Samusung Galaxy S20 FE, dopo aver toccato poco fa i Samsung Galaxy S9. Come riportato da ‘SamMobile‘, purtroppo tale versione non contiene fix per la risoluzione dei persistenti problemi di prestazioni del touchscreen che alcuni proprietari dell’ammiraglia hanno cominciato a segnalare nelle ultime settimane. L’upgrade G781BXXS1ATL1 è attualmente in fase di distribuzione, finora in UK, Germania e Spagna. Il numero di build suggerisce che i Samusung Galaxy S20 FE abilitati per il 5G sono stati i primi nell’iniziare a ricevere l’aggiornamento di sicurezza di dicembre 2020, anche se i colleghi LTE non dovrebbero rimanere indietro troppo a lungo.

In ogni caso, potete pur sempre provare a verificare la disponibilità del pacchetto G781BXXS1ATL1 a bordo del vostro Samusung Galaxy S20 FE seguendo il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software‘, senza comunque farvi prendere dalla bramosia di scaricarlo a tutti i costi (anche perché, come detto in apertura di articolo, non risolve purtroppo i problemi del touchscreen, come la mancata precisione dei tocchi ed i ritardi nel convertire gli input).

Ci vorrà un altro intervento per buttarsi alle spalle questa croce, che sta diventando un’ossessione per alcuni proprietari. Un peccato davvero per il Samusung Galaxy S20 FE, che sarebbe potuto essere un dispositivo incredibile se solo le cose fossero andate in diverso modo per quanto riguarda questi specifici disturbi, rimasti ancora irrisolti (magari il colosso di Seul è già a lavoro ad una soluzione, ancora non è dato saperlo). Ad ogni modo, l’aggiornamento di sicurezza di dicembre 2020 è in fase di rilascio per il terminale, che molti altri utenti invece apprezzano a pieno (ribadiamo che il problema del touchscreen non ha colpito tutti gli esemplari, ma solo qualcuno). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.