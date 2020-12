Marco Carta si sposa. L’annuncio dell’artista sardo è avvenuto nel salotto del sabato di Silvia Toffanin, nell’intervista che sarà trasmessa il 5 dicembre prossimo su Canale5.

Il cantante cagliaritano si è detto pronto alle nozze con il compagno Sirio Campedelli, con il quale divide la sua vita da qualche anno. Carta ha anche raccontato di voler presto tornare sul palco del Festival di Sanremo, che ha vinto nel 2009 con il brano La Forza Mia.

I due sono legati da 6 anni, proprio come ha rivelato Carta nell’intervista a Verissimo: “Stiamo insieme da sei anni e siamo molto affiatati. Lui mi ha sempre sostenuto anche nei momenti più difficili. Sono molto innamorato. Quando finirà la pandemia ci sposeremo. Voglio poterlo festeggiare con la mia e la sua famiglia”.

Marco Carta è anche tornato sull’argomento del suo coming out, che aveva riservato al salotto di Domenica Live con Barbara d’Urso: “È stata una scelta che ho meditato a lungo. L’ho fatto perché ero stufo delle domande idiote che mi faceva la gente. Sentivo la costrizione di doverlo fare e io la vivevo malissimo. Dal momento in cui l’ho fatto, però, gli stupidi non mi hanno più chiesto niente, a parte gli insulti che ho ricevuto in rete”.

Il cantante sardo ha anche parlato del suo desiderio di tornare sul palco del Festival di Sanremo, dal quale manca da 11 anni. Nel 2009, Marco Carta aveva partecipato come outsider dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi che l’ha lanciato. Il brano in gara, La Forza Mia, ha poi trionfato nella categoria Campioni.

Carta è appena tornato alla musica con un nuovo singolo, Domeniche Da Ikea, che ha pubblicato il 6 novembre scorso. Il brano è anche il primo inedito dopo l’album Bagagli Leggeri, che ha pubblicato come primo disco dopo la fine del rapporto di lavoro con la Warner, casa discografica con la quale ha firmato dopo il trionfo ad Amici.