Marco Carta positivo al Covid-19. Anche l’artista sardo ha contratto il Coronavirus ma le sue condizioni sono buone. In questo primo fine settimana di novembre, avrebbe dovuto tenere la promozione televisiva per il suo nuovo singolo, Domeniche Da Ikea, che ha pubblicato il 6 novembre scorso.

Il cantante cagliaritano aveva già rischiato di essere positivo al Covid qualche settimana fa, allarme che è rientrato dopo il test che ha rivelato la negatività al patogeno. In questo caso, non ci sono stati fraintendimenti. Ad annunciarlo, è proprio Marco Carta sui suoi social.

“È un annata in cui non ci si riesce mai a godere appieno le cose belle. Mentre mi state riempiendo di messaggi per l’uscita del nuovo singolo, ho scoperto di essere positivo al covid. Nulla di grave: sto abbastanza bene, ma sono ovviamente costretto a rimandare tutta la promozione televisiva. Mi raccomando: state attenti, fate i bravi perché ‘sto coso non scherza! (Anche se confronto a me è un dilettante)”

Nell’aggiornamento del giorno successivo, Marco Carta ha spiegato:

“Questo virus silente è proprio bastardo, mi sta mettendo alla prova ma io sto facendo quanto necessario per riprendere da dove ho lasciato. Sapete che sono forte nella testa e nel cuore. Ps: il mondo senza profumi è un mondo grigio, senza ricordi, sensazioni e senza memoria”.

Il ritorno radiofonico di Marco Carta anticipa il rilascio di un nuovo album, che darà un seguito a Bagagli Leggeri. Il brano segna anche una svolta stilistica per l’artista sardo, che si è dato alla dance. Il suo percorso musicale era iniziato con l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi ed è continuato negli anni, con la fine della collaborazione in Warner Music e l’inizio di un nuovo cammino.

Bagagli Leggeri era stato anticipato dal singolo Una Foto Di Me E Di Te, nel quale aveva raccontato il difficile rapporto con il padre. Il brano era arrivato in radio subito dopo il coming out che aveva scelto di fare a Domenica Live, da Barbara d’Urso.